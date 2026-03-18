러, 이란에 위성사진·드론 기술 제공 우크라, 걸프국에 드론 방어 전문가 200여명 중동 파견 영국 방문해 의회 연설…스타머 “푸틴에 이란 전쟁 수혜 안돼”

[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아와 우크라이나가 중동 전쟁을 무대로 ‘드론 기술 전쟁’을 벌이는 양상이 뚜렷해지고 있다. 러시아는 이란에 군사 기술과 정보를 제공하며 전력을 지원하는 한편, 우크라이나는 걸프 국가들에 드론 방어 인력을 파견하고 있다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 유럽 정보당국 고위 관계자와 중동 외교 소식통 등을 인용해 러시아가 이란에 위성 사진과 개량된 드론 기술을 제공하고 있다고 17일(현지시간) 보도했다.

관계자들에 따르면 러시아는 이란제 샤헤드 드론의 통신·항법·표적 타격 능력을 개선한 뒤 관련 부품을 다시 이란에 넘겼다. 또한 우크라이나 전쟁에서 축적한 경험을 바탕으로 작전 시 투입할 드론 수와 적정 비행 고도 등 구체적인 전술 운용 방식도 조언하고 있는 것으로 전해졌다.

러시아는 중동 내 미군과 동맹국 군사 자산의 위치 정보도 이란과 공유해 왔으며, 최근에는 위성 사진을 직접 제공하는 단계까지 협력을 확대했다. 전문가들은 이러한 지원이 미국과 유럽이 우크라이나에 제공해온 정보 지원과 유사한 수준이라고 평가하고 있다.

실제로 이란은 드론으로 레이더를 무력화한 뒤 미사일을 투입하는 방식으로 미군 자산을 공격하고 있으며, 이는 우크라이나 전장에서 러시아가 사용한 전술과 유사하다는 분석이 나온다.

이란의 공격 대상에는 요르단에 배치된 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 조기경보 레이더를 비롯해 바레인, 쿠웨이트, 오만의 미군 시설이 포함된 것으로 알려졌다.

위성 사진은 지상·해상 표적의 위치와 이동을 정밀하게 파악할 수 있어 타격 전 표적 설정과 사후 피해 평가에 활용된다. 이란 군사 전문가 짐 램슨은 “러시아가 제공하는 이미지에 항공기, 탄약 저장시설, 방공 자산, 해군 이동 등 고가치 정보가 포함된다면 이란 작전에 실질적인 도움이 된다”고 말했다.

WSJ은 이란이 이번 전쟁에서 지난해 이스라엘과의 ‘12일 전쟁’ 때보다 미국 및 걸프 국가 군사 자산을 더 효과적으로 타격하고 있다고 평가했다.

한편 우크라이나도 중동에 직접 개입하며 대응에 나섰다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 영국 의회 연설에서 “드론 방어 군사 전문가 200여 명이 중동에 파견돼 있으며, 34명을 추가로 보낼 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

그는 “이들은 샤헤드 드론을 어떻게 막고 대응할지 아는 전문가들”이라며 “현재 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아에 배치돼 있고 쿠웨이트로 이동 중”이라고 설명했다.

우크라이나는 러시아의 대규모 드론 공습에 대응하며 요격 드론 등 방어 기술을 축적해 왔으며, 이를 바탕으로 중동 국가 지원에 나선 것으로 풀이된다.

젤렌스키 대통령은 “우크라이나는 하루 2000대의 요격 드론을 생산할 수 있으며, 절반을 제외한 1000대를 동맹국에 제공할 수 있다”고 밝혔다.

다만 우크라이나는 미국의 관심이 중동으로 이동하고, 유가 상승과 대러 제재 완화 등으로 러시아가 경제적 이익을 얻는 상황에 놓이며 전략적 부담도 커지고 있다.

젤렌스키 대통령은 중동 전쟁 발발 이후 미국과 걸프 국가들에 드론 지원을 제안했지만, 도널드 트럼프 대통령은 이를 거부한 것으로 전해졌다.

젤렌스키 대통령은 이날 영국 방문에서 키어 스타머 총리, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO) 사무총장과 회담하고 찰스 3세 국왕을 만났다.

영국과 우크라이나는 드론 생산 확대와 제3국과의 방산 협력을 포함한 새로운 파트너십도 체결했다.

스타머 총리는 “중동 전쟁이 진행 중이지만 우크라이나에 대한 집중을 잃어선 안 된다”며 “이란 전쟁이 푸틴 대통령의 이익으로 이어져서는 안 된다”고 강조했다.

이처럼 중동 전쟁이 확대되면서 러시아와 우크라이나 간 군사 경쟁이 전장을 넘어 확산되는 양상이 나타나고 있다. 특히 드론과 정보전 중심의 전술이 중동으로 이전되면서 현대전의 양상이 빠르게 변화하고 있다는 분석이 나온다.