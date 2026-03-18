‘왕과 사는 남자’ 배우·감독 감사 무대인사

[헤럴드경제=손미정 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배우진과 감독이 다시 무대 인사를 위해 관객 앞에 섰다. 천만 관객을 넘어 한국 영화 흥행의 새 역사를 쓰고 있는 영화의 흥행에 대한 감사 인사를 전하기 위해서다.

17일 유해진을 비롯한 배우들과 장항준 감독은 서울 메가박스 코엑스에서 열린 무대인사에 참여해 영화의 흥행에 동참해 준 관객들에게 감사의 마음을 전했다. 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 영화 ‘왕과 사는 남자’는 이날까지 1372만 관객을 동원하며 1400만 고지를 향해 순항하고 있다.

작중 촌장 엄흥도를 연기한 유해진은 “많은 분이 저희 영화를 사랑해주셔서 뭐라고 감사를 드려야 할지 모르겠다”며 “여러분 사랑합니다. 고맙습니다”라고 말했다.

단종 이홍위를 열연하며 주목을 받은 박지훈은 “영화 사랑해주신 여러분들 덕분에 감개무량한 삶을 살고 있는 것 같다”며 “더 좋은 모습을 많은 분께 보여드릴 수 있도록 많이 노력하겠다”고 밝혔다.

한명회를 분한 유지태는 “천만이 넘는 영화를 경험할 수 있다는 게 큰 영광이고 감사할 뿐”이라며 “훌륭한 장항준 감독님과 배우들, 제작진들 덕분이다”며 감사함을 전했다.

궁녀 매화 역의 전미도는 “불과 몇 주 전에 인사하러 다니며 천만 될 수 있게 도와달라고 했는데, 정말 이렇게 천만이 된 뒤 여러분을 다시 만나 뵙게 돼 감회가 새롭다”고 했다.

엄흥도의 아들 태산을 맡은 배우 김민을 비롯해 이준혁, 김수진, 아역 박지윤도 이날 무대 인사에 함께했다.

장항준 감독은 “여러분들 덕분에 꿈 같은 시간을 보내고 있다”며 “이 영화가 우리 영화 산업이 도약하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.