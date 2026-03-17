[헤럴드경제=이원율 기자]블랙핑크 지수와 가수 겸 배우 서인국 등이 출연하는 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’이 중국에서 불법 시청되고 있다는 지적이 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 17일 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 “중국 최대 리뷰 사이트에 ‘월간남친’에 관한 리뷰 페이지가 만들어졌고, 이날 기준 별점 평가에 약 7000명이 참여, 리뷰는 약 3500개를 남겼다”고 밝혔다.

서 교수는 “현재 중국에서는 넷플릭스가 공식적으로 서비스되지 않기에 ‘월간남친’을 또 불법시청한 후 리뷰를 남긴 것으로 보인다”고 추정했다.

서 교수는 “넷플릭스에 따르면 ‘월간남친’은 공개 3일 만에 ‘글로벌 주간 톱10 비영어 TV쇼 부문’ 4위에 올랐다”며 “싱가포르, 홍콩, 멕시코, 인도네시아, 브라질, 칠레 등 전세계 34개국 톱10 리스트에도 이름을 올리며 빠르게 글로벌 시청자를 끌어모았다”고 했다.

그러면서 “이제 중국 내 ‘불법시청’은 일상이 된 상황”이라며 “어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 게 더 기가 막힐 따름”이라고 했다.

서 교수는 “지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때”라며 “자국민의 불법 행위에 대한 문제점을 집중적으로 알려 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야 할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 서 교수는 지난해 12월 일부 중국 누리꾼들이 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사 : 요리 계급 전쟁’ 시즌2를 훔쳐보고 있다고 문제를 제기한 바 있다.

당시 서 교수는 중국 리뷰 사이트에 흑백요리사2에 대한 리뷰와 별점 평가가 올라온 것을 지적하며 “중국 당국은 자국민들의 불법 행위에 대한 집중 단속을 펼쳐야 할 것”이라고 주장했다.