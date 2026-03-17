앙리 마티스, 잭슨 폴록, 프리다 칼로 등 ‘SFMOMA 컬렉션’ 34점 선봬 ‘더 프레임’ 아트 TV, 원작 생생히 재현

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)과 파트너십을 맺고 자사 TV 전용 예술 구독 서비스 ‘삼성 아트 스토어’에 20세기 현대 미술 거장들의 작품을 담은 ‘SFMOMA 컬렉션’을 공개했다.

SFMOMA는 미국 서부 최초의 현대 미술관으로, 20세기 회화·조각·사진 등 다양한 현대 미술 작품을 소장하고 있는 기관이다. 이번 협업을 통해 선보인 컬렉션은 총 34점으로 구성됐으며, 대표적인 현대 미술가들의 상징적인 작품이 포함됐다.

컬렉션에는 앙리 마티스의 ‘모자를 쓴 여인(1905)’, 잭슨 폴록의 ‘비밀의 수호자(1943)’, 프리다 칼로의 ‘프리다와 디에고 리베라(1931)’, 피에트 몬드리안의 ‘뉴욕 시티 2(1941)’ 등 20세기를 대표하는 작품들이 담겼다. 이 밖에도 디에고 리베라, 웨인 티보, 로버트 라우센버그 등의 작품도 포함돼 현대 미술 컬렉션의 폭을 넓혔다.

삼성 아트 스토어는 전 세계 115개국 이상에서 서비스되는 삼성 TV 전용 예술 구독 플랫폼으로, 메트로폴리탄 미술관, 뉴욕 현대미술관, 오르세 미술관, 아트 바젤 등과 협업해 800명 이상의 작가, 5000점 이상의 작품을 제공하고 있다.

삼성전자는 ‘더 프레임’, ‘더 프레임 프로’를 비롯해 마이크로 RGB, OLED, 네오 QLED 등 다양한 TV 라인업에서 삼성 아트 스토어를 지원하며 예술과 기술의 융합을 확대하고 있다. 특히 ‘더 프레임 프로’와 ‘더 프레임’ 등 삼성 아트 TV는 작품 고유의 색감과 섬세한 질감을 충실히 재현해 실제 갤러리에서 작품을 감상하는 듯한 경험을 제공한다.

해당 제품은 글로벌 색상 전문 브랜드 팬톤으로부터 ‘아트풀 컬러 인증’을 받아 원작의 미묘한 색채 변화까지 정교하게 표현하며, 빛 반사를 줄이는 매트 디스플레이도 적용돼 실제 캔버스의 질감을 극대화한다.

사용자의 취향에 맞춰 색상과 슬림 핏 월마운트, 맞춤형 베젤 등을 적용해 TV를 하나의 예술 작품처럼 연출할 수 있도록 했다. 특히 ‘더 프레임 프로’는 업그레이드된 네오 QLED 4K 디스플레이를 탑재해, 더욱 밝은 색감과 선명한 명암비를 제공한다. ‘무선 원 커넥트 박스(One Connect Box)‘를 통해 편리한 설치와 깔끔하고 정돈된 환경을 조성할 수 있게 해 준다.

크리스토퍼 베드포드 SFMOMA 디렉터는 “삼성 아트 스토어와의 협업은 현대 미술을 접하는 새로운 장을 열어준다”며 “혁신적인 기술을 통해 더 많은 사람들이 미술관을 방문하지 않고도 작품을 경험할 수 있게 돼 기쁘다”라고 말했다.

안희영 삼성전자 영상디스플레이사업부 상무는 “전세계 거실에서 세계적인 미술 작품을 편안하게 감상할 수 있도록 세계적인 기관들과의 협업을 지속 강화할 것”이라고 밝혔다.