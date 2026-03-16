[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있는 학교 환경을 조성하고 정책 체감도를 높이기 위해 ‘현장 지원 중심 정책’을 강화해 추진한다고 16일 밝혔다.

따라서 시교육청은 다품 긴급 법률 지원제도 운영, 교권 AI(인공지능) 챗봇 시스템 ‘지켜주쌤’ 운영, ‘다:행복한 소통·회복 프로그램’ 확대 등 3가지 핵심 사항을 중심으로 교육활동 보호 정책을 추진한다.

먼저 ‘다품 긴급 법률 지원’ 시스템은 무고성 아동학대 신고 등 교원이 법적 분쟁 상황에 직면했을 때 변호사와 해당 교원을 즉시 매칭, 긴급 법률 상담을 제공함으로써 교원의 심리적 부담감을 줄이고 신속하게 법률 지원을 받을 수 있도록 돕는 방식으로 운영된다.

또 ‘지켜주쌤’은 교원이 교육활동 보호 관련 제도와 대응 방법을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 개발한 챗봇 시스템이다. 교육활동 보호 정책 관련 문의 중 빈도가 높은 내용을 중심으로 맞춤형 정보를 제공하도록 구성됐다.

이밖에 다:행복한 소통·회복 프로그램은 명상, 요가, 원예치료, 스트레스 관리 등 교직원의 심리 회복을 돕는 다양한 활동으로 구성된 프로그램으로 지난해 지역 230개 유·초·중·고·특수학교에서 운영하다 올해 485개 전 학교로 확대한다.

대구시교육청은 이번 정책을 통해 교권 침해 대응 체계를 강화하는 한편 교원의 심리적 안정과 학교 공동체 회복을 함께 지원해 교원이 교육에 전념할 수 있는 학교 환경을 조성한다.

강은희 대구교육감은“교원이 안심하고 학생 교육에 전념할 수 있는 학교 환경을 만드는 것은 교육 분야의 매우 중요한 과제”라며“앞으로도 학교 현장에서 실제로 체감할 수 있는 교육활동 보호 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.