[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 16일 시청 동인청사 상황실에서 자립준비 청년의 안정적인 사회 정착과 취업 지원을 강화하기 위해 삼성전자, 대구상의와 ‘희망디딤돌 업무협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯해 박승희 삼성전자 사장, 정효명 부사장, 하헌재 상무, 이경민 삼성생명 고문 등 주요 임원진과 박윤경 대구상공회의소 회장 등이 참석했다.

희망디딤돌은 자립준비 청년에게 원룸 형태의 개별 주거 공간을 지원하고 개인 역량에 맞춘 일대일 맞춤형 통합사례관리 서비스를 제공해 실질적 자립을 지원하는 민·관협력 자립통합지원 사업이다.

이번 협약으로 대구시와 삼성전자는 지난 2016년 삼성전자 사회공헌사업으로 설치한 ‘대구자립통합지원센터’ 시설 인프라 개선을 추진한다.

또 매년 센터를 이용하는 100여명의 보호아동과 자립준비 청년들에게 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공하게 된다.

삼성전자는 단순 주거지원을 넘어 ‘전자IT 제조기술자’ 및 ‘반도체 정밀배관 기술자’ 양성과정 등 취업 설계 교육을 지원해 경제적 자립을 돕는다.

대구상의는 우수기업을 발굴해 직무교육을 마친 자립준비 청년과 연결해 준다. 또 회원사를 대상으로 채용 연계와 사업 홍보를 적극 추진해 청년이 지역에 안정적으로 정착하고 자생할 수 있도록 할 예정이다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “이번 협약을 통해 자립준비청년들이 안정적인 주거환경 속에서 교육과 취업 기회를 함께 얻을 수 있는 기반이 마련되길 기대한다”며 “앞으로도 청년들이 진정한 자립을 이루고 지역사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.