[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 고객 진심이 담긴 니즈와 라이프 스타일을 응원하는 마음을 담아 다양한 테마로 선보이는 ‘진심이지 적금’이 올해는 ‘웹툰에 진심이지’ 적금 및 체크카드 콜라보 4종을 판매한다고 16일 밝혔다.

이번 상품은 네이버웹툰에서 인기리에 연재하고 있는 ‘수능일기, 대학일기, 독립일기, 신혼·육아일기’의 자까 작가와 콜라보해 진행되는 것이다.

적금 납입 시 ‘자까’ 웹툰 인기 컷 제공, 납입 횟수별로 웹툰을 감상할 수 있는 네이버웹툰 쿠키 최대 100개 지급, 체크카드 발급 시 ‘자까’ 작가의 웹툰 스티커 및 웹툰 쿠키 50개 100% 지급 등의 이벤트로 진행된다.

네이버웹툰 쿠키는 네이버웹툰과 네이버시리즈에서 서비스하는 웹툰, 웹소설, 단행본 등의 콘텐츠를 유료 감상할 때 필요한 전용 결제 수단이다.

최대 4% 우대금리를 제공하는 이 적금은 금융 상품에 성실하고 꾸준한 납입에 대한 재미와 보상을 주고자 네이버웹툰 쿠키를 최대 100개 추가 제공한다.

동시 출시하는 ‘자까’ 작가 콜라보 iM A 체크카드 4종은 공감과 유머를 자아내는 웹툰 감성과 연계한 콘셉트로 눈길을 끈다.

추가로 카드 발급 시 카드에 꾸미기 스티커10종이 동봉 증정되며 이벤트 기간 동안 발급한 모든 고객들에게 네이버웹툰 쿠키 50개도 무료 제공한다.

체크카드 비대면 발급 시 발급수수료가 면제된다.

iM뱅크 관계자는 “일상 속 즐거움인 웹툰 감상의 마음을 금융 상품에 접목해 생활과 시너지 효과를 내고자 하는 웹툰에 진심이지 적금 및 유쾌한 콘셉트의 iM A체크카드에 많은 고객의 관심을 바란다”고 말했다.