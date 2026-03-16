“객실 밀집구조 숙박시설 소화설비 보강” “간이 스프링클러 등 보완대책도 살필 것”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 16일 오후 중구 소공동 소재 캡슐호텔 화재 현장을 찾아 피해 상황을 점검했다.

오 시장은 “이번 화재로 부상을 입고 치료를 받고 계신 분들의 빠른 쾌유를 바란다”며 “서울시는 이번 사고를 매우 엄중하게 받아들여, 객실 밀집구조로 인해 화재시 대피가 어려운 숙박시설에 대한 소화설비 보강 필요성을 관계기관과 면밀하게 검토하고, 간이 스프링클러와 자동확산소화기 설치 지원 등 화재 초기 대응력을 높일 수 있는 보완 대책도 살펴보겠다”고 말했다.

이어 “또한 소방·자치구와 관련 시설 안전 실태를 전반적으로 점검해 실효성 있는 개선 대책을 마련하고, 제도개선을 위해 중앙정부와도 긴밀히 협력해 나가겠다”며 “서울을 찾은 모든 분들이 안심하고 머물며 도시를 즐길 수 있도록 안전관리에 한 치의 빈틈도 두지 않겠다”고 덧붙였다.

서울시는 14일 발생한 이번 화재와 관련, 건물 내 숙박 중이던 외국인 관광객 등 피해자 보호를 위해 인근 호텔 17개 객실을 활용한 임시주거시설을 제공하고 있다. 부상자 병원 이송 지원 등 ‘긴급 보호 조치’를 이어가고 있다. 또 19일까지 서울 시내 357개 소규모 숙박시설에 대한 화재안전조사를 완료하고, 5500여 개 외국인관광 도시민박업소 및 호스텔, 한옥 체험업소에 대한 화재안전 컨설팅도 실시한다.