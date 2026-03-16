김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 사자 명예훼손 혐의 등으로 구속영장 신청

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경찰이 ‘평화의 소녀상’ 철거를 요구하며 위안부 피해자를 모욕한 혐의 등을 받는 극우 성향 시민 단체 대표에 구속영장을 신청했다.

16일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 지난 13일 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표에게 사자명예훼손과 정보통신망법상 명예훼손, 아동복지법 위반 혐의를 적용해 영장을 신청했다.

김 씨는 지난해 12월 소녀상이 설치된 서울 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 사전 신고 없이 단체 회원들과 ‘교정에 매춘부 동상을 세워 매춘 진로지도를 하느냐’ 등 문구가 적힌 현수막을 펼쳐 들고 시위한 혐의를 받는다.

경찰은 김 씨가 등하굣길 학생들에게 선정적이고 노골적인 표현이 담긴 현수막 등을 노출해 ‘정서적 학대’를 저질렀다고 판단했다. 또한 경찰 수사선상에 오른 뒤에도 소셜미디어(SNS)에 위안부 피해자를 ‘성매매 여성’이라고 모욕하는 글을 잇달아 게시하는 등 재범의 위험성도 크다고 봤다.

김 씨는 2024년 2월부터 전국에 있는 평화의 소녀상을 찾아가 ‘철거’라고 적힌 마스크를 씌우거나 검은 비닐봉지를 두르는 등의 시위를 벌여왔다.

이재명 대통령은 지난 1월 소셜미디어(SNS)에 “얼빠진 사자명예훼손”이라는 글을 올려 김 씨를 강하게 비판한 바 있다.

이후 경찰은 지난 1월 본격적 수사에 착수해 김 씨의 주거지를 압수수색하고 피의자 신분으로 두 차례 불러 조사했다.

김원일 일송김동삼선생기념사업회 이사와 김상옥·오운흥 선생 등 독립운동가 후손들은 지난달 김 씨의 구속을 촉구하는 시민 4118명의 서명을 모아 경찰에 전달했다.