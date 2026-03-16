이규연 수석 “한미간 충분한 시간 갖고 논의해 결정할 사안” 이 대통령, 남양주 스토킹 사건 관련 감찰·조사 지시

[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 군함 파견 요구와 관련해 미국측과 물밑 소통에 나선 것으로 파악됐다.

이규연 홍보소통수석은 16일 춘추관에서 브리핑을 갖고 호르무즈 해협 군함 파견 요구와 관련해 “이번 사안은 아주 신중하게 대처하려고 한다”면서 “한미간에 충분한 시간을 갖고 충분한 논의를 해 결정할 사안”이라고 설명했다.

이어 “(소통과 관련해)구체적인 시점과 채널을 밝히는 건 아직까지 신중하게 검토해야 할 부분”이라면서도 “관련된 부분을 확인하기 어렵다”는 점도 덧붙였다.

청와대 관계자는 이날 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 군함을 보내달라고 SNS에 기재한 것과 관련해 “진의를 파악하기 위해 물밑에서 소통하고 있다”고 전했다. 그러면서 “조만간 장관들끼리의 전화라던지 발표하게 될 일이 있을 것”이라고 덧붙였다.

미국측의 공식적인 요구가 없었던 만큼 트럼프 대통령이 SNS에서 언급한 것이 군함을 보내는 수준인지, 여기에 더해 파병까지 원하는 것인지 등을 확인하는 차원이다.

또 트럼프가 중국, 프랑스, 일본, 영국 등에도 같은 요구를 한 만큼 다른 나라들의 반응도 정부측에서는 물밑 접촉을 통해 반응 살피기에 나선 것으로 파악됐다.

이어 이 대통령은 지난 14일 남양주에서 발생한 전자발찌 전과자의 스토킹 살인사건과 관련해 사태에 책임있는 관계자들을 감찰하고 엄하게 조사할 것을 지시했다고 이 수석은 밝혔다.

이 수석은 “관계 당국의 대응이 더뎠고 국민의 눈높이에 한참 미치지 못했다”고 질타하며 이같이 말했다.

이어 이 수석은 또 이번 사건을 계기로 가해자와 피해자를 적극적으로 격리하고, 가해자의 위치 정보를 신속히 파악하도록 하는 등 스토킹 폭력 피해자가 세심한 보호를 받도록 조치해 달라고 이 대통령이 당부했다는 점을 알렸다.

아울러 범죄 피해자를 보호하기 위한 법 개정 등에 대해 면밀하게 검토할 것을 주문했다고 이 수석은 덧붙였다.

이 사건은 지난 14일 남양주시 오남읍에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 착용한 40대 남성 A씨가 자신이 스토킹하던 20대 여성을 살해한 사건으로, 피해자는 경찰의 보호조치 대상이었던 데다 범행 직전 신고를 했음에도 참변을 막지 못해 경찰의 대응을 두고 논란이 벌어지고 있다.