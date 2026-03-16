보령해경과 충남 대천해수욕장서 시범 운용

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 해양경찰청 산하 해양경찰교육원(원장 직무대행 김태균)과 보령해양경찰서(서장 이근영)는 수직이착륙형 무인기(VTOL)의 해상 현장 적용 가능성을 확인하기 위해 16일 대천해수욕장 인근 해상에서 시범운용을 실시했다고 밝혔다.

이번 시범 운용은 수직이착륙과 장거리 비행이 가능한 VTOL 무인기의 활용성이 높아짐에 따라 실제 해양 치안 현장에서 운용 가능성을 검증하기 위해 추진됐다.

시범 운용에서는 갯벌 및 갯바위 지역 관광객 안전관리, 낚시어선 분포 확인과 항로 위반 행위 점검, 항로 내 어망 분포 및 불법 어구 설치 여부 확인, 밀입국 예방을 위한 미확인 선박 감시 등 다양한 해상 임무를 중심으로 장비 성능과 운용 효율성을 확인했다.

양 기관은 이번 시범운영 결과를 바탕으로 해상 현장에 적합한 무인기 운용 방안을 지속적으로 검토하는 한편, 제도 변화에 맞춰 VTOL 자격증 과정 도입 등 전문 운용 인력 양성을 위해 노력해 나간다는 방침이다.

해양경찰교육원 직무교육훈련센터 관계자는 “VTOL 무인기 등 새로운 기술 도입에 맞춰 관련 자격증 취득 등 신규 교육과정을 검토하고 있다”며 “다양한 첨단기술 교육을 통해 현장에서 즉시 활용 가능한 전문 운용 인력을 체계적으로 양성해 나가겠다”고 말했다.

한편, 이번 시범운용에는 국내 기술로 VTOL 무인기를 개발·제작하고 관련 교육을 수행하고 있는 ㈜ACCESSWE가 참여해 장비 운용 지원과 기술 협력을 제공했다.