서울시, 다양한 환대·관광 콘텐츠 마련 경관조명·가로등 현수기 통해 아미 맞이 한강·DDP 등에서 다양한 축제·이벤트 개최 4월 청계천에 ‘아리랑 라이트워크’ 설치 캘린더·관광가이드북 제작해 배포 계획

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 계기로 서울을 찾는 외국인 관광객을 위해 환대와 다양한 관광콘텐츠를 마련한다고 16일 밝혔다.

먼저 20일~21일 각각 오후 7시30분~9시30분 세빛섬, 청계천 등 서울 대표 랜드마크 15곳에서 방탄소년단의 컴백을 환영하는 경관조명 ‘웰컴 라이트’를 일제히 밝힐 예정이다. 이를 통해 서울 전역이 거대한 콘서트 무대가 된 듯한 분위기를 조성해 시민과 관광객에게 색다른 야경 경험을 제공하겠다는 계획이다.

특히 다음달 6~19일 청계천 오간수교~버들다리 사이 약 500m 구간은 방탄소년단의 상징을 활용한 ‘아리랑 라이트워크(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL 청계천 산책길)’로 꾸며진다.

21~22일 반포대교 달빛무지개분수는 방탄소년단 음악을 테마로 특별한 분수쇼를 선보인다. LED 조명, 음악, 길이 1000m 이상의 거대한 분수 연출이 결합한 공연형 야경 콘텐츠로, 반포한강공원을 찾은 시민과 관광객에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.

또 서울시는 세종대로변 가로등에 환영 현수기를 부착하고, 도심 내 미디어파사드 10곳에서 웰컴 메시지를 표출해 서울을 찾은 ‘아미(BTS 팬덤)’를 위한 환영 분위기를 조성한다. 특히 서울의 환대가 세계 각국에서 온 팬들에게 고스란히 전달될 수 있도록 주요 관광명소, 전통시장 등 외국인 관광객 주요 방문 장소에 7개 국어로 번역된 환영문구를 표출하고 관광안내 홍보물도 제공한다.

공연장 밖에서도 서울을 풍성하게 경험할 수 있도록 한강을 비롯한 도심 주요 장소에서 다채로운 축제·이벤트를 개최한다.

먼저 한강에서는 봄 축제의 시작을 알리는 ‘2026 서울스프링페스티벌’이 4월 10일~5월 5일 개최된다. 레이저와 화약을 활용한 미디어쇼와 한강을 무대로 펼쳐지는 다양한 체험 프로그램이 진행되고, 개막 공연 ‘한강드론라이트쇼’도 다음달 10일 열릴 예정이다.

또 한강버스로 이동하면서 세빛섬, N서울타워 등 서울의 야경 포인트를 확인할 수 있도록 한강버스 1일 무제한 승선권(3월 20~21일)도 발행한다.

하늘 위에서 360도 서울을 내려다볼 수 있는 계류식 가스기구 ‘서울달’을 비롯해 N서울타워, 롯데월드타워 전망대에서도 도시 전체로 퍼져나가는 붉은 빛 물결을 입체적으로 감상할 수 있다.

이와 함께 서울시는 BTS 뮤직비디오 촬영지, 주최사 하이브 사옥 등 K-팝을 테마로 한 도보관광 코스를 개발해 ‘비짓서울’ 누리집과 서울시 공식 SNS(사회관계망서비스), 팬덤커뮤니티 등을 통해 홍보한다.

서울시는 서울의 주요 관광명소, 축제, 문화행사, 추천 여행코스 등 정보와 공연 전후 즐길거리와 공연 현장 필수정보를 담은 캘린더와 가이드북을 제작해 비짓서울 SNS·누리집, 공항 등 관광정보센터에서 배포한다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “공연을 넘어 서울이라는 도시가 하나의 문화 콘텐츠가 될 수 있도록 다양한 즐길거리와 볼거리를 마련했다”며 “서울시는 공연과 연계한 다양한 문화·관광 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들이 서울의 다채로운 매력을 경험할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.