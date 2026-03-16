고용 유지·확대기업에 4대보험료·구인서비스 등 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 근로자의 고용안정과 중소기업의 경영 부담 완화를 위해 ‘2026 부산 희망 고용유지 지원사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

중동사태 등으로 불확실한 고용 여건 속에서도 일자리 유지에 힘쓰는 제조업 중소기업과 건설업 중소·중견기업의 고용유지 역량 강화를 돕는 사업이다. 2021년 시작해 6년째를 맞은 이 사업은 지난해까지 총 1600여개 회사의 2만6000여명 고용유지를 지원했다.

부산지역 제조업 중소기업 및 건설업 중소·중견기업이 ‘고용유지 상생협약’을 체결하고 올해 1월 1일을 기준으로 1년간 고용을 유지하거나 확대하면 4대 보험료 사업주 부담분을 지원한다. 사업참여 기업은 지원금 외에 산업안전보건 컨설팅, 구인 서비스 지원, 일자리·산업안전 관련 정부사업 연계 등 지원도 받을 수 있다.

시는 지난해에 이어 숙련 건설인력의 고용 안정성을 높이기 위한 ‘건설업 고용유지 지원’도 추진한다. 건설경기 부진으로 건설업 취업자의 이탈이 이어지고 있는 상황을 고려한 것이다. 부산지역 상시근로자 5인 이상 건설업종 중소·중견기업을 대상으로 기업당 최대 1200만원(1인당 연간 최대 60만원, 기업당 최대 20인)의 4대 보험료 사업주 부담분을 지원한다.

또 상시근로자 5인 이상 부산지역 산업단지 소재 제조업 중소기업 또는 중소벤처기업부 지역특화 프로젝트 ‘레전드50+’ 참여기업에는 기업당 최대 600만원(1인당 연간 최대 30만원, 기업당 최대 20인)의 4대 보험료 사업주 부담분을 지원한다. 레전드 50+는 지역의 특색과 강점을 살린 특화 프로젝트를 광역자치단체에서 기획하면 중기부가 정책수단을 결집해 3년간 집중 지원하는 지역 중소기업 육성 정책을 말한다.

시는 매월 참여기업의 고용유지 현황을 확인하고, 6월과 12월 2회에 걸쳐 지원금을 지급할 예정이다.