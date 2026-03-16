중기부 후원으로 제5회 국내 우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전 개최 대상 1000만원 등 총 15개 팀 선정…상품개발 지원금·방송 기회 제공 수상 기업엔 TV홈쇼핑 판매 지원·수수료 우대·홍보영상 제작 혜택

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑은 ‘2026년 국내 우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전’을 개최한다고 16일 밝혔다.

중소벤처기업부가 후원하는 이번 공모전은 전국 청년 및 지역 기반 창업기업을 발굴해 지속 가능한 벤처 생태계 조성에 기여하기 위해 마련됐다.

5회차를 맞은 올해 공모전은 공익성을 강화하기 위해 기존 10개 기업 선정 방식에서 장려상 5개 팀을 추가해 모두 15개 팀에 수상 기회를 제공한다.

선정 기업에는 대상 1000만원 1팀, 최우수상 800만원 1팀, 우수상 400만원 8팀, 장려상 300만원 5팀의 상품개발 지원금이 각각 지급된다.

대상, 최우수상, 우수상 선정 기업 10개 팀에는 TV홈쇼핑 상품화 코칭과 2회 방송 진행, 수수료 우대, 홈쇼핑 영상 제작비 지원 등이 제공된다. 장려상 5개 팀에는 무료 제품 광고 영상 제작 지원과 프로그램 사이 홍보영상 송출 혜택이 주어진다.

지원 자격은 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업으로, 자체 아이디어와 기술이 반영된 창작 제품 등을 대상으로 한다. 선발은 1차 자격심사, 2차 전문가 서류심사, 3차 발표심사(PT) 순으로 진행된다.

참가를 희망하는 기업은 다음 달 3일까지 판판대로를 통해 신청할 수 있다. 자세한 내용은 공영홈쇼핑 누리집과 판판대로에서 확인 가능하다.

공영홈쇼핑 관계자는 “벤처 및 스타트업 기업가들의 창업 열정과 혁신 제품에 판로 지원이라는 마중물을 제공하는 것이 이번 공모전의 운영 목적”이라며 “수상 기회가 확대된 만큼 많은 중소기업이 참여해 홈쇼핑을 통한 상품 판로 확대 기회를 잡을 수 있길 기대한다”고 말했다.