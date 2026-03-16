신입사원 참여 사회공헌활동 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 13일 서울시 북부여성발전센터에서 신입사원들이 참여하는 지역사회 나눔 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 활동은 노원구 지역 아동을 위한 간식을 직접 만들어 전달하는 프로그램으로 이달 입사한 HDC현대산업개발 신입사원 전원이 참여했다. 이들은 이날 만든 간식 선물 세트를 노원융합형 아이휴센터를 비롯한 31개 기관의 아이들에게 전달했다.

이날 봉사활동에 참여한 강민우 신입사원은 “동기들과 함께 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 만들어 볼 수 있는 기회가 있어서 즐거웠고 노원구 어린이들을 위해 나눔을 실천할 수 있는 봉사에 참여해서 더욱 뜻깊은 하루였다”고 소감을 전했다.

HDC현대산업개발 관계자는 “신입사원들이 조직의 구성원으로서 첫걸음을 내딛는 과정에서 지역사회와 함께하는 경험을 쌓는 것은 중요한 의미가 있다”라며 “앞으로도 이웃과 지속해서 소통하며 지역사회와 상생하는 사회공헌활동을 이어가겠다”라고 말했다.