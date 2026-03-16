빈대인 회장 및 경영진, 지난 13일 본점 인근 시장에서 골목상권 응원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹이 창립 15주년을 맞아 지난 13일 부산 본점 인근 범천중앙시장과 철뚝시장 일원에서 지역경제 활성화를 위한 ‘BNK 골목동행 상생금융 캠페인’을 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 창립 15주년의 의미를 지역사회와 나누고 장기화된 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 골목상권에 작은 활력을 보태기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 빈대인 회장을 비롯해 그룹 주요 자회사 대표와 경영진 등 약 30여명이 참석해 전통시장 상인들과 인사를 나누며 현장의 목소리를 직접 들었다.

참석한 경영진들은 시장 곳곳을 돌며 과일과 육류 등 식료품과 생활용품을 직접 구매하며 골목상권 소비 활성화에 힘을 보탰다. 이날 전통시장에서 약 1500만원 규모로 구매한 물품은 초록우산 어린이재단을 통해 지역 아동양육시설에 전달될 예정이다.

이와함께 BNK금융그룹은 노후화된 시장 점포의 안전 관리에 도움을 주기 위해 소화기 100개, 콘센트용 소화패치 200개 등 화재 예방 물품을 상인들에게 전달하며 보다 안전한 전통시장 환경 조성에 힘을 보탰다.

특히 이날 행사에는 본점에서 함께 근무하는 협력사 직원과 금융지주 임직원 200여명이 구내식당 이용 대신 전통시장 상품권을 활용해 시장상권에서 식사와 장보기 활동을 하며 골목상권에 실질적인 활력을 더했다.

BNK금융그룹 빈대인 회장은 “창립 15주년을 맞은 BNK금융그룹은 그동안 고객과 지역사회의 신뢰를 바탕으로 성장해 왔다”며 “앞으로도 지역의 소상공인과 골목상권이 어려움을 겪는 순간마다 가장 먼저 함께하는 금융이 되어 지역 상생을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

한편 BNK금융그룹은 2013년부터 노사 합의로 시작된 ‘임직원 전통시장 상품권 구매 캠페인’은 지금까지 약 200억원 규모에 달하는 등 전통시장과 소상공인을 위한 다양한 상생 활동을 지속적으로 추진하고 있다.