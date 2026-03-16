해밀리·해밀리PFV와 업무협약

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산은 초고령 사회를 대비해 인공지능(AI)·데이터·사물인터넷(IoT) 등의 첨단 기술을 활용한 ‘AI 시니어 리빙 설루션’을 하반기 출시한다고 16일 밝혔다.

삼성물산은 지난 13일 황성주 해밀리 회장, 황의현 해밀리의왕백운의료복합단지개발피에프브이(이하 해밀리PFV) 대표와 이주용 삼성물산 DxP사업부장, 조혜정 DxP본부장 등 양사 주요 관계자가 참석한 가운데 서울 송파구 래미안갤러리에서 업무협약을 체결했다.

이 설루션은 초개인화 웰니스 코칭, 24시간 안전관리 등의 서비스를 통해 시니어가 독립적이고 능동적으로 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원한다. 시니어 레지던스 운영자에게는 거주자 실시간 대시보드, AI 챗봇 매니저 등의 서비스가 제공되어 업무효율 제고, 생산성 향상 등이 가능하다.

삼성물산은 이번 업무협약을 통해 해밀리PFV가 경기도 의왕시 백운밸리에서 추진 중인 메디컬 콤플렉스 내 시니어 레지던스(메디컬 레지던스)에 AI 시니어 리빙 설루션의 구축 및 운영에 나설 계획이다.

의왕 메디컬 콤플렉스는 의왕시 최초의 종합병원(250병상)과 약 570세대의 시니어 레지던스, 오피스텔 등이 유기적으로 연계되는 차세대 스마트 의료∙주거 복합단지로 사랑의병원장이자 통합의학 권위자인 황 대표가 구상한 ‘미래융합의학 기반 스마트 메디컬 레지던스’ 비전이 반영된다.

황 회장은 “의왕 메디컬 레지던스는 미래융합의학과 첨단 디지털 기술이 결합된 새로운 개념의 시니어 공간으로, 삼성물산의 AI 시니어 리빙 설루션이 가장 부합한다”며 “디지털 호스피탈러티 서비스를 접목함으로써 시니어 한 분 한 분이 최고 수준의 입주 서비스와 의료 케어를 경험할 것으로 확신한다”고 말했다.

조 본부장은 “주거용 홈닉(Homeniq), 빌딩용 바인드(Bynd)에서 쌓아온 디지털 경험 혁신 노하우를 활용하여 시니어 리빙이라는 새로운 영역에 집중할 계획”이라며 “해밀리의 의료·헬스케어 전문성과 삼성물산 AI 시니어 리빙 설루션의 결합은 프리미엄 시니어 레지던스 모델을 선도하는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.

삼성물산은 이번 업무협약을 바탕으로 의왕 메디컬 레지던스의 상세 서비스 계획 수립에 대한 컨설팅을 제공한다. 양사는 2030년 입주까지 단계적으로 서비스를 고도화하여, 장기적으로 초고령사회 시니어 레지던스의 새로운 표준 모델로 확산시킬 계획이다.