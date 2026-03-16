경남 함안에 ‘파이프 로보팹’ 준공 배관 스풀 제작 자동화 시설 “제조 경쟁력 업그레이드 계기”

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성중공업은 조선업계 최초로 배관 스풀(Spool) 제작 자동화 공장인 ‘파이프 로보팹(PIPE ROBOFAB)’ 준공식을 개최하고 본격 가동에 들어간다고 16일 밝혔다.

경남 함안 칠서공단에서 개최된 준공식에는 최성안 삼성중공업 대표이사와 산업통상부, ENI, MISC 등 선주사, 국내외 업계 관계자 70여명이 참석했다.

이날 행사에 참석한 최원영 삼성중공업 노사협의회 위원장은 “AI와 자동화는 모든 산업계에서 피할 수 없는 큰 흐름이나, 조선물량 확대로 일자리를 더 늘려 현장사원들의 고용안정과 안전한 작업환경을 위해 노사는 원활하게 소통해 나갈 것”이라고 말했다.

선박의 혈관과 같은 역할을 하는 배관은 설계 도면에 따라 엘보, 티, 플랜지 등을 용접해 하나의 단위로 조립하는 스풀 제작 과정을 거치게 된다. 삼성중공업은 배관 설계부터 자동 물류, 고정밀 가공 및 계측, 정렬, 용접에 이르는 전 과정을 통합하는 스마트 관리 시스템을 구축하고 이를 비전 AI 기술과 결합해 자동화 생산 체계로 구현한다.

삼성중공업 파이프 로보팹은 연면적 6500㎡ 규모에 연간 약 10만개의 배관 스풀을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있으며 스풀 제작을 첨단 로봇기술로 전환해 공기 단축은 물론 균일한 품질, 안전까지 확보하는 업계 첫 사례로 주목된다.

한편, 삼성중공업은 지난해 10월 구축한 ‘엔지니어링 데이터 허브(S-EDH)’를 기반으로 설계·구매·생산 등 전 부문을 연결하는 디지털 트랜스포메이션을 통해 스마트 조선소 전환을 추진하고 있다. ‘파이프 로보팹’은 삼성중공업의 3X(AX·DX·RX)전환이 생산 현장에 본격 도입된 성과 중 하나다.

최성안 삼성중공업 대표이사 부회장은 “파이프 로보팹은 삼성중공업의 숙련된 용접기술과 3X기술의 융합을 통해 배관 스풀 공정을 혁신화한 현장”이라며 “조선산업의 제조 경쟁력이 한단계 업그레이드 되는 계기가 될 것”이라고 말했다.