[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 고령화 시대에 대응해 숙련된 경험을 갖춘 시니어 세대의 재취업을 지원하고 기업의 인건비 부담을 완화하기 위해 ‘2026 부산형 시니어 적합직무 채용 지원사업’을 추진하고, 16일부터 참여기업을 모집한다.

이번 사업은 시가 선정한 10개 분야 108개 적합직무에 60세 이상 근로자를 채용한 부산 소재 기업에 인건비 일부를 지원하는 제도로 근로 시간에 따라 월 최대 60만원씩 8개월간 최대 480만원을 지원한다. 사업을 통해 채용된 근로자에게는 월 10만원씩 최대 6개월간 총 60만원의 취업장려금도 지급한다.

지원 대상은 부산 소재 기업 중 2026년 1월 1일 이후 만 60세 이상 부산 거주자를 채용한 사업장이며, 주 15시간 이상 근무 및 3개월 이상 근로계약 체결 등 기본 요건을 충족해야 한다. 기업 규모는 중소·중견·대기업(5인 미만 사업장 포함)이며, 기업당 최대 5명까지 지원받을 수 있다.

사업 참여를 희망하는 기업은 오늘(16일)부터 예산 소진 시까지 (사)부산경영자총협회 누리집(www.bsefapp.co.kr)을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 사업 세부 내용과 신청 자격 등 자세한 사항은 (사)부산경영자총협회 누리집에 게시된 모집 공고문에서 확인할 수 있다.

박형준 시장은 “이번 사업을 통해 부산의 장노년층이 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 살려 재취업 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 우리시는 고령화 사회에 대응해 장노년층의 안정적인 일자리 창출을 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 전했다.