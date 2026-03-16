재난 역량 강화, 안전 문화 확산 협력 IPTV, 지역 채널 등 시민 맞춤형 안내

[헤럴드경제=고재우 기자] SK브로드밴드는 서울소방재난본부와 화재 예방 및 재난 대비 역량 강화와 대시민 안전 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 서울 중구 SK브로드밴드 본사에서 열린 업무협약식에는 성진수 SK브로드밴드 CSPO(최고안전보건책임자), 홍영근 서울소방재난본부장 등이 참석했다.

양사는 핵심 인프라 시설 화재 등 재난을 예방하고, 미디어 네트워크 플랫폼을 통한 안전 문화를 확산하기 위해 협약을 추진했다.

세부적으로 SK브로드밴드는 화재 등 재난 발생 시 인터넷TV(IPTV)와 지역 채널을 활용해 맞춤형 안내를 제공한다. 소방 안전의 중요성과 각종 정책을 효과적으로 전달하기 위한 다큐멘터리와 지역뉴스 등 다양한 프로그램 편성도 기획한다. 양사 캐릭터를 활용한 안전 문화 교육 웹툰, 요금 안내서도 제작한다.

서울소방재난본부는 전문 인력을 통해 SK브로드밴드 주요 사업장 내 소방 안전 시스템 컨설팅을 비롯해 상시 안전 교육에 나선다. 생활 밀착형 재난 예방 정보도 IPTV 인프라를 통해 전달하기로 했다.

특히 양사는 재난 대비 역량 강화의 핵심이 현장 중심 대응이라는 점에 공감해, 서울시 관할 소방서와 다양한 시나리오에 맞춰 합동 훈련을 추진할 예정이다. 나아가 SK브로드밴드는 매년 약 7만명이 방문하는 국내 대표 안전 문화 축제 ‘서울 안전한마당’에도 참여한다.

성진수 SK브로드밴드 CSPO(최고안전보건책임자)는 “이번 업무협약은 재난 예방 강화와 안전 문화 확산을 위한 공공과 민간의 협력”이라며 “시민의 안전과 사회적 책임을 다하기 위해 앞으로도 선제적으로 노력하겠다”고 밝혔다.