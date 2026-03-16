16일부터 삼성 강남과 삼성스토어 홍대 2곳에서 상시 운영

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 자유롭게 꾸며볼 수 있는 ‘갤럭시 버즈 커스텀 랩’(Galaxy Buds Custom Lab)을 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 운영한다고 16일 밝혔다.

이날부터 문을 여는 갤럭시 버즈 커스텀 랩은 방문객이 갤럭시 버즈4 시리즈를 포함한 갤럭시 버즈 제품을 자신의 취향에 맞춰 ▷한글∙영문 이니셜 ▷도형 등 다양한 스티커를 활용해 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 공간이다.

갤럭시 버즈4 시리즈 구매 및 보유 고객은 이어버드의 메탈 블레이드와 반투명 디자인의 케이스 상단에 스티커를 부착해 보며 세상에 하나뿐인 나만의 버즈를 완성할 수 있다.

갤럭시 버즈를 보유하고 있지 않은 방문객도 현장에 비치된 갤럭시 버즈4 시리즈를 본뜬 아크릴 모형을 활용해 꾸미기 체험이 가능하며, 키링 형태로 가져갈 수 있다.

이번 체험 공간은 1020세대를 중심으로 스마트폰, 볼펜, 신발, 텀블러 등 일상 속 모든 물건을 다양한 스티커와 파츠로 꾸며 자신의 개성을 드러내는 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 트렌드를 반영해 기획됐다.

실제 SNS상에도 스티커 등으로 갤럭시 버즈4 시리즈를 꾸민 콘텐츠가 연일 올라오는 등 ‘버즈 꾸미기’가 화제다.

갤럭시 버즈 커스텀 랩에는 갤럭시 버즈4 시리즈의 뛰어난 하이파이(Hi-Fi) 사운드를 경험할 수 있는 청음 공간도 함께 마련됐다.

한편 갤럭시 버즈4 시리즈는 인체공학적 디자인 설계로 안정적인 착용감을 제공하고, 역대 최고 수준의 하이파이 사운드로 몰입감 있는 청취 경험을 선사하는 무선 이어폰이다.