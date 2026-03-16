에피스홀딩스 200억 투자…사업 협력 강화 세마글루타이드 등 후보물질 2종 확보 미세구체 기술 접목…종합 바이오 기업 도약

[헤럴드경제=최은지 기자] 바이오 지주회사 삼성에피스홀딩스의 자회사인 삼성바이오에피스와 에피스넥스랩이 지투지바이오와 손잡고 장기 약효 지속형 비만치료제 개발에 나선다.

삼성바이오에피스와 에피스넥스랩은 16일 지투지바이오와 비만치료제 개발을 위한 공동 연구 및 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 삼성바이오에피스의 의약품 개발 역량과 에피스넥스랩의 플랫폼 기술, 지투지바이오의 미세구체(microsphere) 기반 약물전달 기술을 결합한 3자 협력 구조다.

계약 내용에 따라 삼성바이오에피스는 지투지바이오가 보유한 파이프라인의 개발 및 상업화 권리를 도입해 제품화를 추진한다. 특히 장기 지속형 세마글루타이드 성분 비만치료제를 포함한 후보물질 2종에 대해 독점적 개발권을 확보했다. 에피스넥스랩은 지투지바이오와 함께 장기 약효 지속형 약물전달 기술 플랫폼 구축을 위한 공동 연구를 수행하게 된다.

양사는 이번 계약에 포함된 후보물질 외에도 향후 신약 후보물질을 포함한 3종의 추가 개발에 대한 우선협상권을 보유하기로 합의했다. 구체적인 계약 금액 및 조건은 양사 합의에 따라 비공개됐다.

사업 협력을 강화하기 위한 재무적 투자도 병행된다. 삼성에피스홀딩스는 같은 날 지투지바이오가 발행하는 200억원 규모의 전환사채(CB)에 투자하는 계약을 체결했다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 “이번 계약은 다양한 분야의 신약 개발을 통해 당사가 종합 바이오 기업으로 발돋움하는 계기가 될 것”이라며 “지주회사 체제에서 각 사의 시너지를 극대화한 오픈 이노베이션 전략의 대표적 사례”라고 설명했다.

이희용 지투지바이오 대표는 “이번 계약은 제2 GMP 시설과 연계해 전 세계 시장에 제품을 공급할 수 있는 생산권을 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “글로벌 파트너사가 개발 비용을 부담하는 구조인 만큼 지투지바이오의 기술력과 사업적 가치를 동시에 입증한 것”이라고 밝혔다.