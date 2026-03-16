기업·국민의 불안감 노린 사기 기승 우려 정부 등 사칭해 개인정보, 자금 이체 요구

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 최근 중동지역 군사 충돌 등으로 국제 정세가 불안한 틈을 타 각종 자금 지원을 빙자한 보이스피싱이 기승을 부릴 수 있다며 주의 단계의 소비자경보를 발령했다고 16일 밝혔다.

금감원은 정부가 중동 상황 피해기업에 대한 수출바우처 지원이나 세금 납부 지원, 대출 만기 연장 등의 지원책을 적극 추진하는 가운데 정부나 금융기관을 사칭해 지원책 신청 등을 명목으로 개인정보 또는 기존 대출 상환 등 자금 이체를 요구하는 사기가 발생할 가능성이 커지고 있다고 지적했다.

유가 급등에 따른 전국민 주유지원금 지급이나 영업용 차량 주유비 환급 확대 등 가짜뉴스를 만들어 접근하는 등의 수법도 유의해야 한다는 설명이다.

금감원에 따르면 사기범은 긴급 자금지원이 가능하다거나 본인이 신청하지도 않았는데 긴급자금 지원 대상자로 선정됐다는 문자로 접근한다. 이때 사기범은 주로 산업통상자원부, 코트라(KOTRA), 국세청, 행정안전부 등 정부기관 또는 거래 은행의 무역금융 담당자 등 금융회사로 속여 말한다.

이들은 ‘긴급 수출바우처’, ‘유류세 혜택 지원’, ‘저금리 대환대출 지원’ 등의 실제 정책과 동일하거나 유사한 명칭을 사용하거나 ‘전국민 에너지바우처 지급’, ‘법인세 환급 지원실시’ 등 그럴듯한 지원 정책을 만든다고 금감원은 설명했다.

문자 메시지에 포함된 URL 주소를 클릭하면 정부기관이나 금융회사 등을 사칭한 가짜 웹사이트로 연결되고 소비자에게 개인정보(주민등록번호·주소 등)를 입력하고 신청 서류(주민등록등본·사업자등록증 등)를 제출하게 한다. 자동으로 소비자의 휴대전화에 악성 애플리케이션이 설치되면서 모바일 신분증, 연락처 등 개인정보 유출과 금융 피해가 발생할 수도 있다.

일부는 상담 전화를 유도해 자금 이체 등을 요구하기도 한다. 피해지원 대상자가 되기 위해 기존 대출을 일부라도 우선 상환해야 한다거나 신용점수 상향을 위해 예치금 입금 등이 필요하다고 속이는 식이다.

금감원은 중동상황 관련 지원사업에 대한 신청 여부는 반드시 기관의 공식 사이트나 대표번호를 통해 직접 확인하라고 당부했다. 또한 문자에 포함된 출처가 불분명한 URL 주소는 절대 클릭하지 말고 개인정보 제공 또는 자금 이체 등을 요구한다면 무조건 거절하라고 덧붙였다.

금감원은 중동 상황과 관련된 보이스피싱 발생 동향 등을 면밀히 지켜보면서 피해사례 발생 시 소비자경보 상향 등을 검토할 예정이다.