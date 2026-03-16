[헤럴드경제=함영훈 기자] 51개주인 미국엔 대한민국 땅 보다 넗은 주가 꽤 있다. 우리는 뉴욕, LA, 워싱턴, 마이애미, 샌프란시스코, 시애틀, 애틀란타 등 미국 7대 관광도시만 가면 가 가본줄 착각하기 쉬운데, 이들 7곳은 미국 볼거리,놀거리의 10% 밖에 안된다.

요세미티와 캐니언들, 시카고와 보스톤, 샌디에이고, 포틀랜드, 피닉스, 댈러스도 좋고, 이에 준하는 관광도시 역시 수백개나 되니, 숨은 보석 찾듯 내게 새로운 여행의 영감을 줄 곳들을 찾아보자.

노스캐롤라이나주 롤리(Raleigh)의 도로시아 딕스 공원(Dorothea Dix Park)은 토마스 담보(Thomas Dambo)의 대형 재활용 트롤 조형물과 함께 약 28m 규모의 대형 그네와 오감 체험 미로가 있는 남동부 최대 규모의 어드벤처 놀이터 깁슨 플레이 플라자(Gipson Play Plaza)를 품고 있다.

같은 주 린빌(Linville)의 그랜드파더 산(Grandfather Mountain)에는 약 70m 길이의 마일 하이 출렁다리(Mile High Swinging Bridge)로 이어지는 엘리베이터가 설치돼 있으며, 존덴버의 노데 ‘테이크 미 홈 컨트리 로드’에 등장하는 블루리지 산맥(Blue Ridge Mountains) 일대에서는 셔틀버스가 운행돼 방문객의 이동 편의를 돕는다.

앨라배마주 모빌(Mobile)에서는 모빌 역사 박물관(History Museum of Mobile)과 아프리카타운(Africatown) 커뮤니티의 아프리카타운 헤리티지 하우스(Africatown Heritage House)가 협력해 ‘클로틸다: 전시(Clotilda: The Exhibition)’를 선보이고 있다. 헌츠빌(Huntsville)의 우주로켓센터(U.S. Space & Rocket Center)에서는 ‘새턴 5호(Saturn V)’ 달 탐사 로켓 등 실제 우주 유물을 만나볼 수 있으며, 어린이를 위한 시뮬레이터와 몰입형 플라네타리움 쇼, 스페이스 캠프(Space Camp) 프로그램도 마련돼 있다.

애리조나주 스코츠데일(Scottsdale)의 악기 박물관(Musical Instrument Museum)은 전 세계 거의 모든 국가에서 수집한 4,200점 이상의 악기를 전시하고 있으며, 인터랙티브 헤드폰과 공연 프로그램을 통해 관람객이 다양한 악기의 소리를 직접 들어볼 수 있도록 했다.

Go USA(이하 ‘미국관광청’)는 이들 지역을 포함해 미국 전역의 가족 친화적 여행지를 소개했다. ‘아메리카 더 뷰티풀(America the Beautiful)’ 캠페인의 일환으로, 유아부터 조부모 세대까지 온 가족이 함께하기 좋은 곳이라는 설명도 덧붙였다.

미국관광청 청장 및 CEO인 프레드 딕슨(Fred Dixon)은 “미국 건국 250주년, 66번 국도(Route 66) 100주년, FIFA 월드컵 경기 등 한 세대에 한 번 만날 수 있는 특별한 이벤트가 이어지면서 지금은 가족 단위 방문객들이 미국의 다채로운 매력을 경험하기에 최적의 시기”라며, “국립공원과 테마파크, 해변 리조트, 문화적 매력을 지닌 도시들을 갖춘 미국은 2026년 가족 여행지로서 더욱 주목받고 있다”라고 말했다.

▶북동부

메인주 부스베이(Boothbay)에 위치한 코스털 메인 식물원(Coastal Maine Botanical Gardens)은 유모차 이동이 편리한 산책로와 잔디 미로, 알폰드 어린이 정원(Alfond Children’s Garden)의 체험형 전시 공간을 갖추고 있다. 인형극 프로그램과 피크닉 공간도 마련돼 있어 가족 단위 방문객이 여유롭게 시간을 보내기에 좋다.

매사추세츠주 스터브리지(Sturbridge)의 올드 스터브리지 빌리지(Old Sturbridge Village)는 장인과 역사적 가옥, 다양한 시대 재현 프로그램을 통해 19세기 뉴잉글랜드(New England)의 삶을 생생하게 재현한다. 일부 건물에서는 휠체어 이용도 가능하다.

1928년 개장한 뉴햄프셔주 링컨의 클라크 베어스(Clark’s Bears)는 공연과 기차 체험을 비롯해 마차형 소방차 등 역사 유물을 전시한 박물관을 함께 운영하는 야생동물 테마파크다.

같은 주 제퍼슨의 버디 포 개썰매 켄넬(Buddy Paw Sled Dog Kennel)은 바퀴 장비를 활용해 연중 개썰매 체험 프로그램을 진행하며, 구조된 썰매견과 함께하는 ‘눈 없는(snowless)’ 투어 같은 경우에는 2세 이상 어린이도 참여할 수 있다.

버몬트주 우드스탁에 위치한 빌링스 농장 및 박물관(Billings Farm & Museum)은 실제 농장이 운영되는 공간으로, 시연 프로그램과 동물 교감 체험을 제공하며 전반적으로 휠체어 접근성이 잘 갖춰져 있다. 벌링턴(Burlington)에서는 벤앤제리스 팩토리 투어(Ben & Jerry’s Factory Tour)를 통해 제품 제조 과정을 살펴보고, 단종된 아이스크림 맛을 기념하는 아이스크림 묘지(Flavor Graveyard)도 함께 둘러볼 수 있다.

▶중부 대서양

뉴욕주 뉴욕시의 엘리스섬 국립 이민 박물관(Ellis Island National Museum of Immigration) 내 패밀리 히스토리 센터(Family History Center)에서는 승객 명부와 선박 기록, 역사 데이터베이스 등 약 6,500만 건에 달하는 자료를 통해 가족의 이민 역사를 직접 찾아볼 수 있다. 뉴 빅토리 극장(New Victory Theater)에서는 기간 한정 연극과 서커스, 세계 각국의 공연이 펼쳐진다.

뉴저지주 이스트 러더퍼드(East Rutherford)의 아메리칸 드림(American Dream)에는 미국 최대 규모의 토이저러스(Toys “R” Us)가 입점해 다양한 장난감과 게임, 체험 공간을 선보인다. 인근의 니켈로디언 유니버스(Nickelodeon Universe)는 30개 이상의 놀이기구를 갖춘 서반구 최대 규모의 실내 테마파크로 알려져 있다. 펜실베이니아주 피츠버그(Pittsburgh)의 국립 조류관(National Aviary)은 실내에서 자유롭게 걸으며 관람할 수 있는 전시 공간으로, 다양한 조류는 물론 나무늘보까지 가까이에서 만날 수 있다.

워싱턴 D.C.의 스미스소니언 협회(Smithsonian Institution)는 지역 내 17개 스미스소니언 박물관과 국립 동물원(National Zoo)을 무료로 운영하고 있다. 일부 인기 전시 공간은 시간 지정 입장권이 필요할 수 있다. 해당 협회에는 국립 항공우주 박물관(National Air and Space Museum), 국립 자연사 박물관(National Museum of Natural History), 국립 우편 박물관(National Postal Museum) 등 대표 기관도 포함된다. 어린이와 보호자가 박물관에서 하룻밤을 보내는 체험 프로그램 ‘스미스소니언 슬립오버(Smithsonian Sleepovers)’도 마련돼 있다.

▶중서부

인디애나주 인디애나폴리스(Indianapolis)에 위치한 인디애나폴리스 어린이 박물관(The Children’s Museum of Indianapolis)은 세계 최대 규모의 어린이 박물관으로, 5층에 걸쳐 증기 기관차와 역사적인 회전목마, 공룡 화석, 연극 공연, 과학 워크숍 등 다양한 전시와 프로그램을 선보인다. 미주리주 캔자스시티(Kansas City)의 래빗 홀(The Rabbit Hole)은 사랑받는 도서에서 영감을 받은 동화책 테마 공간으로, 상호 작용형 체험과 창의적인 연출, 다양한 놀이 공간을 통해 가족 방문객에게 몰입감 있는 경험을 제공한다.

미주리주 세인트루이스의 시티 박물관(City Museum)은 재활용 자재로 조성된 4층 규모의 실내 놀이터로, 미끄럼틀과 터널, 세계에서 가장 큰 연필 등 독특한 구조물로 유명하다. 세인트폴에서 열리는 미네소타 주 박람회(Minnesota State Fair)는 미국에서 가장 많은 관람객이 찾는 주립 박람회 가운데 하나로, 12일간 가축 경연과 라이브 공연, 다양한 먹거리 부스가 어우러진 축제 분위기를 선사한다.

‘세계 워터파크의 수도(Waterpark Capital of the World)’로 불리는 위스콘신 델스(Wisconsin Dells)는 실내외 워터파크가 밀집한 지역으로, 미국 최대 규모의 워터파크와 미국에서 가장 높은 워터 슬라이드, 세계 최초의 회전식 워터 슬라이드 ‘메두사 슬라이드휠(Medusa Slidewheel)’ 등 다양한 시설을 갖추고 있다. 켄터키주 루이빌의 루이빌 메가 캐번(Louisville Mega Cavern)은 과거 석회암 광산을 활용해 조성된 지하 어드벤처 시설로, 집라인과 공중 로프 코스, 가이드 트램 투어 등을 운영하고 있다.

▶남부

플로리다주의 디즈니 월드(Disney World)는 네 개의 테마파크로 구성된 대형 리조트로, 어린아이부터 어른까지 모두가 즐길 수 있는 다양한 어트랙션으로 유명하다. 같은 주 위키 와치(Weeki Wachee)의 위키 와치 스프링스 주립공원(Weeki Wachee Springs State Park)은 수중 곡예를 선보이는 라이브 인어 공연으로 잘 알려져 있으며, 피크닉 공간과 카약 체험, 맑고 투명한 위키 와치 강을 따라 이어지는 보트 투어 등 다양한 야외 활동이 마련돼 있다.

테네시주 피전 포지(Pigeon Forge)의 돌리우드(Dollywood)는 아름다운 스모키산맥(Smoky Mountains)을 배경으로 50개 이상의 놀이기구를 운영하는 테마파크다.

텍사스주 오스틴(Austin)의 콩그레스 애비뉴 브리지(Congress Avenue Bridge)는 ‘북미 최대 도시형 박쥐 서식지(North America’s Largest Urban Bat Colony)’로 알려진 명소로, 매년 3월 중순부터 10월 중순까지 약 150만 마리의 멕시코 자유꼬리 박쥐(Mexican free-tailed bats)가 일제히 날아오르는 장관이 펼쳐진다.

미시시피주 스탁빌(Starkville)의 닥스훈트 더비(Starkville Dachshund Derby)는 세계 최대 규모의 닥스훈트 자선 경주로, 축제 분위기 속에서 256마리의 닥스훈트가 초록색 카펫 위를 달리며 관람객의 큰 호응을 얻는다.

▶남서부

텍사스주는 세계 최대 규모의 로데오 행사 가운데 하나인 휴스턴 가축 쇼 앤 로데오(Houston Livestock Show and Rodeo)를 개최한다. 이 행사에서는 어린이 전용 카니발과 가축 시연, 체험 동물원, 양 타기 프로그램인 머튼 버스틴(Mutton Bustin’) 등 가족 방문객을 위한 다양한 프로그램이 마련된다.

같은 주 룰링(Luling)에 위치한 벅이스(Buc-ee‘s)는 세계에서 가장 긴 세차장을 갖춘 대형 편의시설로, 다양한 스낵과 바비큐, 기념품 등을 판매하는 곳으로도 잘 알려져 있다.

뉴멕시코주 앨버커키(Albuquerque)의 인디언 푸에블로 문화 센터(Indian Pueblo Cultural Center)는 전통 무용 공연과 순환 전시, 체험 프로그램을 통해 푸에블로 공동체의 문화를 소개한다. 원주민 전통 음식인 프라이 브레드(Fry Bread) 등을 맛볼 수 있는 레스토랑도 함께 운영된다.

애리조나주 챈들러(Chandler)의 쉐라톤 그랜드 앳 와일드 호스 패스(Sheraton Grand at Wild Horse Pass)는 아지 스파(Aji Spa)에서 선보이는 원주민 전통 웰니스 프로그램과 원주민 문화에서 영감을 받은 다이닝 경험을 통해 피마(Pima)와 마리코파(Maricopa) 문화를 소개한다.

네바다주 라스베이거스(Las Vegas)의 네온 박물관(Neon Museum)에 있는 네온 본야드(Neon Boneyard)는 250개 이상의 역사적인 간판을 전시하는 야외 공간으로, 도시의 과거를 상징하는 네온 사인을 보존하고 있다.

텍사스주 프리스코(Frisco)에는 7개의 테마 구역과 어린이 맞춤형 놀이기구, 캐릭터 체험, 오감 체험 정원을 갖춘 유니버설 키즈 리조트(Universal Kids Resort)가 새롭게 문을 열 예정이다.

▶태평양 북서부

아이다호주 해리슨(Harrison)에 위치한 레드 호스 마운틴 랜치(Red Horse Mountain Ranch)는 승마와 집라인, 3D 양궁 코스 등을 포함한 올 인클루시브 프로그램을 운영해 다세대 가족 여행객이 보다 편리하게 일정을 계획할 수 있도록 돕는다.

오리건주 야챗츠(Yachats)의 오리건 코스트(Oregon Coast)를 따라 이어지는 804 트레일(804 Trail)은 휠체어 이용이 가능한 포장 산책로로, 탁 트인 해안 절경을 감상하기 좋은 장소다.

웨스턴 전통을 기념하는 시스터스 로데오(Sisters Rodeo)는 퍼레이드와 어린이 전용 로데오 등 다양한 프로그램으로 소도시 특유의 따뜻한 분위기를 전한다.

워싱턴주의 에이프 케이브(Ape Cave)는 미국 본토에서 가장 긴 용암 동굴로 알려져 있으며, 방문객은 손전등이나 헤드램프를 들고 서늘하고 어두운 동굴 내부를 직접 탐험할 수 있다.

▶태평양 연안

샌프란시스코의 서커스 학교인 서커스 센터(Circus Center)는 학생과 전문가가 참여하는 쇼케이스를 선보이는 한편, 6세 이상 어린이와 성인을 대상으로 저글링과 텀블링 등 다양한 강습 프로그램을 진행하고 있다. 2026년 개관을 앞둔 캘리포니아주 로스앤젤레스(Los Angeles)의 루카스 내러티브 아트 박물관(Lucas Museum of Narrative Art)은 높이 솟은 건축물과 빛이 가득한 공간 속에서 다양한 내러티브 아트를 통해 스토리텔링의 힘을 조명할 예정이다.

캘리포니아주 산타로사(Santa Rosa)의 찰스 M. 슐츠 박물관(Charles M. Schulz Museum)은 오리지널 작품과 인터랙티브 전시, 작가의 실제 작업 책상 등 다양한 소장품을 통해 ‘피너츠(Peanuts)’ 창작자의 발자취를 소개한다.

샌디에이고 동물원 사파리 공원(San Diego Zoo Safari Park)은 300종 이상의 아프리카 토종 식물로 조성된 사바나 공간에서 코끼리를 가까이에서 관찰할 수 있는 데니 샌포드 엘리펀트 밸리(Denny Sanford Elephant Valley)를 새롭게 공개했다.

애너하임(Anaheim)의 디즈니랜드 리조트(Disneyland Resort)는 2026년 8월 9일까지 개장 70주년을 기념하며, 가족의 즐거움과 상상력을 상징해 온 여정을 돌아보는 다양한 프로그램을 선보인다.

▶산악 지역

미국 최고의 공룡 발자국 산지로 평가받는 콜로라도주 모리슨(Morrison)의 공룡 능선(Dinosaur Ridge)은 최초로 명명된 스테고사우루스(Stegosaurus) 뼈를 포함해 250개 이상의 화석 발자국이 발견된 곳으로 유명하다. 산기슭을 따라 펼쳐진 경관 속에서 가이드 셔틀 투어도 운영된다. 콜로라도주 콜로라도 스프링스(Colorado Springs)의 신들의 정원(Garden of the Gods)은 붉은 암석 지형으로 잘 알려진 명소로, 포장된 트레일과 전망대를 중심으로 세그웨이, 자전거, 지프, 버스 투어, 도보 등 다양한 방식의 탐방 프로그램이 마련돼 있다.

유타주 파크시티(Park City)의 유타 올림픽 공원(Utah Olympic Park)에서는 알프 엔겐 스키 박물관(Alf Engen Ski Museum)과 2002 동계 올림픽 박물관(2002 Olympic Winter Games Museum)을 둘러볼 수 있으며, 집라인과 알파인 슬라이드, 봅슬레이 등 다양한 액티비티도 함께 운영된다. 몬태나주 보즈먼(Bozeman)의 알파카 오브 몬태나(Alpacas of Montana)에서는 알파카에게 직접 먹이를 주거나 함께 산책하는 체험을 비롯해 라마를 만나고, 무리를 지키는 아나톨리안 견을 관찰하는 등 다양한 참여형 농장 프로그램을 경험할 수 있다.

▶본토 외 지역

푸에르토리코 오로코비스(Orocovis)의 토로 베르데(Toro Verde)는 울창한 산악 지형을 가로지르는 집라인과 세계에서 가장 긴 케이블 바이크 서킷으로 기네스 세계 기록을 세운 ‘토로바이크(ToroBike)’로 잘 알려진 액티비티 명소다. 하와이 오아후(Oʻahu) 라이에(Laʻie)의 폴리네시아 문화 센터(Polynesian Cultural Center)는 6개 섬마을에서 체험 프로그램과 음악, 춤, 스토리텔링 공연을 통해 전통문화를 소개한다. 라군을 가로지르는 쌍동선 카누 공연 ‘후키(Huki: A Canoe Celebration)’는 이곳의 대표 프로그램이다.

괌 하갓냐(Hagåtña)의 라테 스톤 공원(Latte Stone Park)은 고대 차모로(Chamorro) 석조 유적이 남아 있는 공원으로, 짧고 평탄한 산책로가 조성돼 있으며 도보로 차모로 빌리지 야시장(Chamorro Village Night Market)까지 이어진다. 사이판에서 보트로 약 15분 거리에 있는 마나가하섬(Managaha Island)은 얕은 스노클링 수역과 잔잔한 바다, 피크닉 공간으로 유명한 여행지로, 북마리아나제도(Northern Mariana Islands)에서 가족 단위 방문객에게 특히 인기가 높다. 대부분의 투어는 산책로와 편의시설이 잘 갖춰진 마이크로 비치(Micro Beach)에서 출발한다.