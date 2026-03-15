[헤럴드경제=채상우 기자] 청주 청원경찰서는 술에 취해 남편에게 흉기를 휘두른 혐의로 A(50대)씨를 현행범 체포했다고 15일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 6시 30분 청주시 청원구 우암동의 한 주택에서 남편 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.
B씨는 복부에 상처를 입고 병원에 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
123@heraldcorp.com
입력 2026-03-15 21:47:32
[헤럴드경제=채상우 기자] 청주 청원경찰서는 술에 취해 남편에게 흉기를 휘두른 혐의로 A(50대)씨를 현행범 체포했다고 15일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 6시 30분 청주시 청원구 우암동의 한 주택에서 남편 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.
B씨는 복부에 상처를 입고 병원에 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
트럼프 호르무즈 파견, 한국 콕 집었다…청해부대? “국회 동의 필요할 듯”
[헤럴드경제=정순식 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 한·중·일을 비롯한 5개국을 지목하며 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 사실상 요구해 파장이 커지고 있다. 이로 인해 아덴만에서 활동하는 청해부대가 투입될지 주목되고 있다. 중동산 석유의 수입에 의존하는 우리나라의 구조 상 호르무즈 해협 안정이 필요하지만, 이란의 드론 위협이 상시화되고
“로또 40억 잭팟 터졌다?”…1곳서 1등 ‘수동’ 2장 당첨
[헤럴드경제=민상식 기자] 14일 진행된 제1215회 동행복권 로또 추첨에서 1등 2장이 한 곳에서 나왔다. 2장 모두 수동으로, 동일인이 구입했을 가능성이 있다. 로또복권 운영사 동행복권은 제1215회 로또복권 추첨에서 ‘13, 15, 19, 21, 44, 45’가 1등 당첨번호로 뽑혔다고 14일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 ‘39’이다. 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 16명으로 19억9854만원씩 받는다. 수동은 3명으로, 이 중 전남 영암의 로또복권 판매점에서 수동 2명이 나왔다. 동일인이 같은 번호로 2장을 구입했을 가능성이 있다. 한 사람이 구매했다면 당첨금은 총 39억9700만원이 된다. 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 76명으로 각 7012만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3120명으로 171만원씩을 받는다. 당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 15만3024명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 264만35
[영상]“14억이 7억 됐다” 140평 파주 고급주택 급락 이유는[부동산360]
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 파주시 문발동의 한 단독주택이 오는 10일 최저입찰가 약 7억원에 세 번째 경매가 진행되는데, 감정가 약 14억3000만원에 첫 경매가 이뤄진 해당 주택은 두 차례 유찰되며 가격이 반값 수준으로 떨어졌으며, 10일 경매에서도 주인을 찾지 못하면 최저입찰가는 4억9000만원대로 떨어지게 된다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.