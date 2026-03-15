[헤럴드경제=김아린 기자] 충남 태안군 원북면 한 주택에서 15일 정오께 불이 났다.

현장에 출동한 119 대원들이 2시간여 만에 화재를 진압했지만, 집 안에서 70대 남성이 숨진 채 발견됐다.

최초 신고자는 이웃 주민으로 폭발음과 함께 불길이 보였다고 소방당국에 신고를 접수한 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.