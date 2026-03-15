“검증된 실력으로 주민 삶 지키는 버팀목 되겠다”

서울시의회 최다선 의원이자 문화체육관광위원회 소속 김기덕 의원(더불어민주당, 마포4)이 지난 9일 예비후보 등록을 마치고 5선 도전을 공식화했다.

김 의원은 이날 “서북권 중심의 명품도시 건설을 목표로 다시 한번 주민 여러분의 선택을 받고자 한다”며 지난 4선 의정활동 동안 흔들림 없이 일할 수 있도록 성원을 아끼지 않은 마포주민에게 감사의 뜻을 전했다.

그러면서 이번 5선 도전의 핵심가치로 ‘실력’과 ‘경륜’을 꼽았다. 이번 지방선거 도전을 통해 서울시의회 최다선 의원으로서 서울시의 중책을 맡아 지역의 오랜 숙원사업들을 확실히 해결하고, 마포주민들의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다고 했다.

특히 당내 경선과정에 대해서는 그동안 쌓아온 의정 성과와 검증된 실력으로 정면 돌파하겠다는 자신감을 내비쳤다.

제10대 서울시의회 후반기 부의장을 역임한 김 의원은 마포를 중심으로 서울시 전반의 행정 및 예산 감시, 지역발전을 위한 다양한 정책 제안 등 활발한 의정활동을 펼쳐온 베테랑 정치인으로 평가받고 있다.