[헤럴드경제=채상우 기자] 이마에 마약 판매 텔레그램 계정을 문신으로 새긴 유튜버가 구속됐다.

14일 법조계 등에 따르면 서울남부지법은 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 유튜버 김모(29) 씨에 대해 구속영장을 발부했다. 법원은 전날 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 김씨에게 도주 우려가 있다고 봤다.

김씨는 이마에 ‘마약왕 빌런 텔레(그램) 문의’라는 문구와 계정 정보를 문신으로 새겨 마약 판매 텔레그램 계정을 홍보했다. 이후 그 대가로 돈을 받은 혐의를 받고 있다.

경찰은 올해 1월 국민신문고에 ‘얼굴 문신으로 마약을 홍보한다’는 제보가 접수되면서 수사에 착수했다. 조사 결과 김씨는 구독자 약 7000명을 보유한 유튜버로, 마약 판매 텔레그램 계정 운영자로부터 홍보 의뢰를 받고 문신을 한 뒤 수익을 받았다. 김씨는 지난해 9월 다른 유튜버의 영상에 등장해 해당 문신을 보여주며 “500만원을 받았다”고 직접 언급하기도 했다.

평소 김씨는 불법 음란물이나 도박 사이트를 홍보하며 후원금을 요구하는 생방송을 진행해왔다. 영장실질심사를 받기 위해 법원을 찾은 날에도 “다시는 사고 치지 않고 열심히 살겠다”며 후원을 요청하는 생방송을 진행한 것으로 알려져 논란이 확산됐다.

수사 과정에서는 김 씨의 과거 범죄 전력도 확인됐다. 그는 2021년 경북북부교도소(청송교도소)에 무단 침입해 생방송을 하다가 재판에 넘겨져 벌금형을 선고받았다. 지난해에는 베트남에서 마약 홍보 영상을 올렸다가 긴급 체포된 뒤 추방된 것으로 전해졌다.

김씨는 마약 간이시약 검사에서는 음성 판정을 받은 것으로 전해졌다. 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 경찰은 마약 판매 텔레그램 계정 운영자 등 수사를 확대할 예정이다.