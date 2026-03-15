이 대통령, 주민들과 악수·하이파이브 하며 인사 건제

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 김혜경 여사와 15일 경상남도 창원시 성산구에 위치한 반송시장을 깜짝 방문해 물가를 점검하고 민심에 귀를 기울였다.

이 대통령이 반송시장을 방문한 것은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월 이후 약 2년만이다.

제66주년 3·15의거 기념식 참석을 마치고 이 대통령이 반송시장에 도착하자 지역 주민들은 환호와 박수로 반겼다. 그러면서 이 대통령 내외를 향해 “진짜 대한민국”, “사랑합니다“, ”존경합니다“, ”응원합니다“, “건강하세요”, “순방 때 너무 잘하셨습니다” 등 다양한 응원의 목소리를 냈다.

이재명 대통령 부부는 일일이 주민들과 악수와 하이파이브를 하며 인사를 건냈다.

한 시민이 “조금 전 TV로 3·15의거 기념식을 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐”고 묻자, 이재명 대통령은 “날아왔다”고 농담을 건네며 현장에 웃음을 자아내기도 했다.

이재명 대통령 부부는 딸기, 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했다. K-뷰티에 관심이 많은 김혜경 여사는 시장 내 화장품 상점을 들러 화장솜, 마스크팩 등을 구입하기도 했다.

이어 이재명 대통령 부부는 시장 내 식당에서 김치찜, 계란말이 등으로 오찬을 했다. 이 대통령은 식사를 함께한 장노용 상인회장에게 시장 연혁과 최근 매출 상황 등을 물으며 현장의 목소리를 청취했다.

이재명 대통령 부부는 식당 앞에서 기다리고 있던 시민들과도 악수를 하고 사진을 찍으며 한동안 시간을 보냈다. 이후 시민들의 배웅을 받으며 다음 일정지로 이동했다.