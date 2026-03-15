[헤럴드경제=최은지 기자] 평일 내내 부족했던 잠을 주말에 한꺼번에 몰아 자며 피로를 풀려는 이들이 많다.

하지만 전문가들은 이러한 ‘주말 늦잠’이 일시적인 피로 회복에는 도움이 될지 몰라도, 장기적인 생체 리듬 유지에는 오히려 한계가 있다고 조언한다.

한국인 평균 수면 ‘6시간 50분’…권장 시간 못 미쳐

헬스케어 디바이스 전문 기업 텐마인즈가 최근 공개한 수면 데이터 분석 결과에 따르면, 한국인의 평균 수면 시간은 약 6시간 50분 수준이다.

이는 권장 수면 시간에 미치지 못하는 수치로, 현대인의 수면 문제는 단순히 절대적인 시간 부족뿐만 아니라 수면의 질 저하가 함께 나타나고 있다는 점이 문제로 지적된다.

수면 부족과 질 저하가 반복되면 집중력 저하, 면역력 약화는 물론 심혈관 질환 위험까지 증가할 수 있어 일상적인 관리가 필수적이다.

매년 춘분 전 금요일로 지정된 ‘세계 수면의 날(올해 3월 13일)’을 맞아 수면 환경 점검이 강조되는 이유다.

숙면의 핵심은 ‘온도와 습도’…20~23℃ 적당

성공적인 숙면을 위해 가장 먼저 살펴야 할 것은 ‘수면 환경’이다. 실내 공기 질이 나쁘거나 건조한 환경, 반복적인 소음 등은 수면의 연속성을 깨뜨리는 주범이다. 특히 침실의 온도는 20~23℃, 습도는 48~52% 수준을 유지하는 것이 가장 적당하다.

수면 중 코골이나 잦은 뒤척임 역시 깊은 수면 단계로의 진입을 방해해 실제 회복 효과를 떨어뜨린다.

텐마인즈 관계자는 “숙면은 개인의 의지만으로 해결하기 어려운 영역”이라며 “일상에서 자연스럽게 수면 상태를 확인하고 방해 요소를 줄이는 환경을 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.

‘AI’가 대신 관리해 주는 똑똑한 침실

최근에는 정보통신기술(ICT)을 활용해 수면 환경을 개선하려는 시도도 활발하다. 텐마인즈가 지난 CES 2026에서 공개한 ‘AI 슬립봇(AI Sleepbot)’이 대표적이다.

이 제품은 웨어러블 기기를 착용하지 않고도 공기 흐름과 압력 변화를 통해 사용자의 수면 상태를 인식하는 ‘AI 에어(AI Air)’ 기술을 적용했다. 수면 중 코골이 소리가 감지되면 베개 내부의 에어백이 스스로 움직여 호흡 환경을 개선해 주는 방식이다. 현재 기술 고도화 단계에 있는 이 제품은 올해 하반기 정식 출시될 예정이다.

건강한 수면을 원한다면 이번 주말부터는 늦잠 대신 평일과 비슷한 시간에 잠들고 깨는 규칙적인 습관을 들여보는 것이 어떨까.