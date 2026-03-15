[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 16일부터 다음달 15일까지 한 달간 용인시민과 국민 전체를 대상으로 ‘제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 조속 추진을 위한 서명운동’을 펼친다고 15일 밝혔다.

이번 서명운동은 경기남부광역철도, 경기남부횡단선(반도체선), 경강선 연장선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해줄 것과 제4차 국가철도망 구축계획에 반영됐으나, 예비타당성 조사 대상에 선정되지 않은 분당선 연장선을 조속히 추진해 줄 것을 국토교통부 등에 요청하는 차원에서 진행된다.

시는 경기남부광역철도 등 중요 노선을 공유하는 인근 도시와 함께 서명운동을 전개하며, 선거관리위원회 검토도 거쳤다.

시는 각 읍면동 행정복지센터 민원실 서명부를 비치해 주민들이 서명할 수 있게 할 방침이다.

온라인 서명도 가능하다.

이상일 시장은 “5차 국가철도망 구축계획에 대한 검토가 진행되고 있는 만큼 철도 교통망 확충에 대한 용인 시민 열망이 매우 크다는 것이 확인되면 좋겠다”라며 “이번 서명을 통해 시민의 뜻이 명확히 전달돼 경기남부광역철도, 경기남부횡단선(반도체선), 경강선 연장선이제5차 국가철도망 구축계획에 반영되고, 분당선 연장에 대한 예비타당성 조사도 진행되길 바란다”고 말했다.

‘경기남부광역철도’는 서울 잠실종합운동장역에서 성남 판교~용인 수지구 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담까지 연결하는 총 연장 50.7㎞의 철도 신설 사업이다.

용인·수원·성남·화성 등 4개 시가 2024년 공동 실시한 용역 결과 비용 대비 편익(B/C) 값이 1.2로 나와 경제성이 상당히 크다는 점이 객관적으로 확인됐다. 철도가 신설되면 4개 도시 138만 여명의 시민이 직접적인 수혜를 볼 것으로 전망되는 사업이다.

‘경기남부동서횡단선’은 이천시 부발읍에서 용인특례시의 처인구 원삼면 ‘용인 반도체클러스터 일반산단’과 이동‧남사읍 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산단’을 거쳐 화성시 전곡항까지 이어지는 89.4㎞의 철도를 신설하는 사업이다.

‘경강선 연장’은 경강선을 경기광주역에서 분기해 용인 남사까지 가는 약 38㎞의 일반철도다. 용인 이동·남사읍 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 이동읍 반도체 특화 신도시를 지나는 ‘반도체 국가철도’의 성격을 띠고 있다.

최근 인구 유입이 증가 중인 처인구 지역을 관통하며, 국가철도망 간 유기적 연계를 통해 지역 간 균형발전 초석을 다지기 위한 사업이다.

국가정책 사업인 수도권 광역급행철도(GTX)를 보완하기 위해서도 꼭 필요한 노선이며, 국토교통부가 지난해 민자적격성 조사를 의뢰한 중부권광역급행철도(JTX. 서울 잠실~ 광주~용인 처인구~안성~진천~청주공항)의 근간이 되는 노선이다.

용인시는 안성ㆍ진천ㆍ청주와 함께 JTX 조기착공을 촉구하는 서명운동도 전개하고 있다.

‘분당선 연장’은 기존 분당선 도시철도를 기흥역에서 동탄2신도시와 오산까지 연결하는 사업이다. 용인 기흥을 거점으로 동탄2신도시와 오산을 연결해 용인 남부권은 물론 인접 도시 시민들의 교통 편의를 크게 개선할 핵심 사업으로 평가된다.

분당선 연장은제4차 국가철도망 구축계획에 반영됐으나 지난 3월 10일 기획예산처 재정평가위원회는 이 사업을 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정하지 않았다.

시는 그동안 한국민속촌이 있는 기흥구 보라동 일대 인구밀집과 교통정체, 삼성전자가 20조 원을 투자해 삼성전자 기흥캠퍼스에 건립하는 차세대 반도체 연구개발단지, 기흥캠퍼스 인근에 진행되는 반도체장비 기업 세메스의 대규모 투자, 지곡동에 들어선 반도체장비 기업 램리서치 코리아의 대형 용인캠퍼스 가동 등을 근거로 국토교통부 등에 분당선 연장의 조기 실현을 강조해 왔다.

시는 노선이 이어질 화성ㆍ오산시와도 협의해 사업에 대한 예비타당성 조사 착수를 요구해 왔다.

국토교통부는 용인 등의 요구를 받아들여 기획예산처에 예비타당성 조사 대상 선정 여부를 검토해 달라고 했지만 기획예산처 재정평가위원회는 접수된 철도사업들 중 하나만 예타 대상으로 선정했다.

시는 국토교통부, 화성ㆍ오산시와 협의해 예타 대상 사업으로 다시 신청할 방침이다.