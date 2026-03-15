국내 e스포츠 최초 교통약자 특화 EV 모빌리티 지원 “모두가 자유로운 이동 기쁨 누릴 수 있도록 노력”

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 e스포츠 파트너 팀 디플러스 기아(이하 DK) 소속 권재혁 선수에게 휠체어 탑승 승객 이동에 특화된 ‘더 기아 PV5 WAV’를 전달했다고 15일 밝혔다.

이번 전달식은 서울 성수동 기아 언플러그드 그라운드에서 기아 국내사업본부장 정원정 부사장, DK 이준영 부대표(COO), 권재혁 선수가 자리한 가운데 진행됐다. 팬들의 응원 메시지를 담은 패널 증정 등 선수를 향한 특별한 응원의 자리도 마련됐다.

2007년생인 권재혁 선수는 DK 챌린저스 소속 리그 오브 레전드 프로 선수다. 차량은 선수의 소속 기간 동안 무상 임대 방식으로 제공되며, 연습장 출퇴근과 원정 이동 등 선수 생활 동안 이동 편의성 향상에 이바지할 것으로 기대를 모으고 있다.

권재혁 선수는 “‘무한대의 가능성’이라는 기아의 철학이 담긴 PV5 WAV를 받게 돼 정말 기쁘고 감사하다”며 “e스포츠 선수로서 경기에만 집중할 수 있는 환경을 만들어 준 기아에 감사하고, 앞으로 더 좋은 모습으로 보답하겠다”고 말했다.

권재혁 선수에게 제공된 PV5 WAV는 고객에게 보다 나은 이동의 자유를 제공하고자 하는 기아의 의지가 반영된 차량으로 휠체어 이용 승객의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용됐다.

개구폭 775㎜의 측면 슬라이딩 도어와 ‘수동식 인플로어 2단 슬로프’를 통해 인도에서 곧바로 휠체어 승객의 출입이 가능하도록 했다. 수동식 인플로어 2단 슬로프는 탑승 환경에 따라 1·2단으로 길이 조절이 가능하며, 한국산업표준(KS) 권장 사양의 수동식·전동식 휠체어가 이용 가능한 유효폭 740㎜를 확보한 것이 특징이다.

기아 관계자는 “PV5 WAV가 이동의 제약 없이 원하는 곳을 나아갈 수 있도록 일상 곳곳에서 든든한 동반자가 되기를 바란다“며 “앞으로도 지역사회와 함께 다양한 활동을 통해 모두가 자유로운 이동의 기쁨을 누릴 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 기아는 사회공헌 프로그램 ‘기아 초록여행’에도 PV5 WAV를 신규 투입하며 교통약자 이동 지원을 사업 전반으로 확장하고 있다.

기아 초록여행은 교통약자의 안전하고 편리한 이동 및 여행 편의 향상을 위해 특수 개조 차량을 무상 대여하는 사회공헌 사업으로, 2012년 출범 이후 전국 8개 권역에서 운영 중이며 15년간 누적 10만 명 이상이 이용했다. 지난해 9월 PV5 패신저 모델을 초록여행에 투입한 데 이어, 올해 휠체어 사용자를 위한 PV5 WAV도 4개 권역(서울, 부산, 광주, 제주)에 신규 도입하며 서비스 운영 차량을 확대했다.