사우디·쿠웨이트·바레인·레바논서 대피 15일 오후 늦게 서울공항 도착 예상 단 하루 만에 10개국 영공 통과 승인 일본 국적 3명도 태워…한·일 대사관 협조

[헤럴드경제=문혜현 기자] 공습이 이어지고 있는 중동 지역에서 대피한 우리 국민 204명이 사우디아라비아 리야드에서 군 수송기를 타고 15일 오후 늦게 한국에 도착한다고 외교부가 밝혔다.

대상국은 사우디아라비아와 인근국인 바레인, 쿠웨이트, 또 이스라엘-헤즈볼라 간 교전이 확대되고 있어 우리 국민의 안전이 우려되는 레바논에 체류 중이던 우리 국민과 외국인 등이다.

한국·일본 복수국적자 1명을 포함한 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명, 우방국인 일본 국민 2명 등 총 211명이 우리 정부가 투입한 군 수송기 KC330을 타고 14일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 공항을 출발했다.

우리 정부 수요조사 결과 군 수송기에 탑승한 208명의 출발지별 탑승객 수(국적별 인원수)를 살펴보면 ▷사우디 142명(한국 139명, 호주 1명, 뉴질랜드 1명, 미국 1명), ▷바레인 24명(한국 23명, 필리핀 1명), ▷쿠웨이트 14명(한국 13명, 아일랜드 1명), ▷레바논 28명(한국 28명) 등이다.

사우디에 있는 우리 대사관과 일본 대사관이 협의해 탑승한 승객도 3명으로 한국·일본 복수 국적자가 1명, 일본 국적자가 2명이다.

지난 2월 28일부터 미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작되면서 중동 각국에서 영공이 폐쇄되고 민간 항공편 수요가 폭증하며 상당한 규모의 우리 국민이 안전한 지역으로 대피하거나 귀국하지 못하는 상황이 발생한 바 있다.

이재명 대통령은 지난 10일 국무회의에서 “현지 체류 중인 모든 국민이 한 분도 빠짐없이 안전하게 대피해야 한다”며 “군용기 활용 방안도 적극 검토할 것”을 지시했고, 이에 외교부와 국방부는 우리 국민의 신속하고 안전한 귀국을 지원하기 위한 이번 ‘사막의 빛’ 작전(Operation Desert Shine)을 개시했다.

‘사막의 빛’은 중동 지역의 우리 국민을 위해 빛을 밝히고 보호하겠다는 우리 정부의 의지를 반영했다는 게 외교부의 설명이다.

군 수송기는 14일 오전 한국에서 출발해 현지시간 14일 오후 사우디아라비아 리야드에 도착했다. 이어 같은 날 저녁 리야드에서 출발해 현재는 안전한 지역으로 이탈해 비행 중이며, 이날 늦은 오후 성남 서울공항에 착륙할 예정이다.

애초 군 수송기는 2대가량 투입될 것으로 전망됐지만, 집결 인원이 1대당 최대 수용 인원인 250명 이하로 파악되면서 1대만 보내졌다.

외교부는 “이번 우리 국민 귀국 지원은 4개국에 각각 체류 중이던 우리 국민을 일시에 한 곳으로 집결시켜 수송기에 태우는 전례 없는 규모와 범위로 진행됐다”면서 “외교부, 국방부와 합동참모본부·공군은 물론, 주사우디대사관, 주바레인대사관, 주쿠웨이트대사관, 주레바논대사관 등 현지 공관과 정부합동 신속대응팀에 외교부와 함께 참여한 경찰청까지 범정부 차원에서 ‘원팀’으로 적극 추진됐다”고 설명했다.

먼저 사우디아라비아에 파견된 신속대응팀은 사우디아라비아 동부 담맘 인근으로 이동해 집결지에서 사우디 체류 우리 국민 70여 명, 바레인에서 이동한 우리 국민 약 15명을 임차 버스 편에 싣고 공항으로 향했다. 쿠웨이트 체류 우리 국민은 주쿠웨이트 한국대사관 직원 인솔에 따라 버스를 타고 공항으로 이동했다. 레바논 체류 우리 국민은 항공편으로 13~14일(현지시간)에 걸쳐 사우디아라비아에 도착했다.

외교부는 특히 “준비 단계에서 한국에서 사우디아라비아로 가는 비행경로에 있는 10여 개국으로부터 단 하루 만에 영공 통과 승인을 받아야 했으며, 이를 위해 외교·국방 관계자들이 시차를 넘어 실시간으로 소통하며 첩보작전을 방불케 하는 긴박한 협조가 이루어졌다”고 말했다.

이번 작전의 성사 및 원활한 진행을 위해 조현 외교부 장관과 안규백 국방부 장관도 각각 사우디 외교장관 및 국방장관과 지난주 통화하며 사우디 정부의 적극적인 협조를 당부한 바 있다.

또한 국방부와 합동참모본부는 24시간 상황실을 유지하며 군 수송기의 항로를 추적하고 위기 상황을 실시간으로 감지했으며, 공군은 작전 준비부터 종료까지 전 단계별 철저한 계획하에, 차질 없이 임무를 수행하며 작전을 실행했다고 외교부는 전했다.

외교부 관계자는 “우리 정부는 계속해서 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속 강구해 나갈 예정”이라고 밝혔다.