[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 13일 천마역사관에서 경북휴먼테크고와 ‘기술인재 육성을 위한 업무 협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 김종구 청년–기업매칭센터장, 이재창 기계·자동차융합대학 학장과 경북휴먼테크고 송기석 교장, 정민수 진로산학부장, 김남숙 취업지원관 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 산업 현장에서 요구하는 실무 중심 기술인재를 체계적으로 양성하고 학생들이 미래 산업과 기업이 요구하는 역량을 갖춘 전문 기술인으로 성장할 수 있도록 교육 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 고교 단계부터 대학 교육과 산업 현장을 연계하는 교육 협력 모델을 구축해 학생들의 진로 설계와 취업 경쟁력을 동시에 강화한다는 점에서 의미가 있다.

협약에 따라 양 기관은 ▲기업 맞춤형 교육 지원 및 고교 재학생·졸업생 취업 지원 ▲일학습병행 연계 교육과정 개발 및 운영 ▲실험실습시설 및 기자재 공동 활용 ▲교원 및 학생 상호 교류와 공동 연수 ▲기타 기술인재 양성을 위한 협력 사업 등에 대해 상호 협력하기로 했다.

영남이공대는 산업체 수요 기반 교육과정을 바탕으로 축적해 온 실무 중심 교육 노하우와 교육 인프라를 활용해 고교 단계부터 산업 맞춤형 교육을 지원하고 일학습병행과정을 연계해 학생들이 보다 체계적인 직무 역량을 갖출 수 있도록 지원할 계획이다.

이번 협약은 고교–대학 간 교육 협력을 강화해 학생들이 보다 안정적으로 진로를 설계하고 산업 현장에 필요한 전문 기술 역량을 갖출 수 있도록 돕는 동시에 지역 산업 발전에도 기여할 것으로 기대된다.

영남이공대 이재용 총장은 “기업이 필요로 하는 기술인재를 양성하기 위해서는 교육기관 간 협력과 현장 중심 교육이 무엇보다 중요하다”며 “영남이공대는 고교와의 교육 협력을 확대해 산업 현장이 요구하는 실무 역량을 갖춘 전문 기술인재 양성에 앞장서겠다”고 말했다.