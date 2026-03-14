[헤럴드경제=이명수 기자] 1년 동안 복통을 호소한 4세 남아의 뱃속에서 22개의 자석 조각이 발견돼 충격을 주고 있다.

10일(현지시각) 의학 저널 큐레우스에는 의료진의 간과된 진단으로 치료가 지연된 남아 사례를 다룬 논문 ‘진단이 늦어 장 천공으로 이어진 소아의 자석 삼킴 사례(Multiple Magnet Ingestion in a Child With an Overlooked Diagnosis Leading to Intestinal Perforation)’가 게재됐다.

1년 전부터 4세 아이는 지속적으로 복통을 호소해 왔다. 다만 메스꺼움이나 구토 증세는 동반하지 않았으며 배를 세게 눌렀을 때의 압통이나 복부 경직도 없었다. 이에 주치의는 증상을 변비로 오인하고 아이의 배변을 돕는 ‘락툴로스 시럽’을 처방해 왔다.

그러나 상태는 호전되지 않았고, 이후 재촬영한 복부 CT에서 아이의 하복부에 둥근 이물질 여러 개가 사슬처럼 연결돼 있는 것이 관찰됐다. 이물질의 정체는 자석으로 확인됐으며 아이가 1년 전 자석을 섭취했지만 배출되지 못한 것으로 추정된다.

자석으로 인해 장 일부가 괴사돼 아이는 장의 약 15㎝를 절제했다. 수술을 마친 아이는 4일 만에 안정된 상태로 퇴원했고, 3개월 뒤 받은 검진에서도 특별한 이상 소견이 발견되지 않았다.

연구진은 “이물질 섭취는 생후 6개월~6세 사이의 영유아에게 흔하게 발생하는 응급 상황”이라면서 “대부분의 이물질은 위장관을 통해 자연스럽게 배출되지만 자석을 여러 개 삼킨 경우에는 자석의 인력으로 인해 장폐색과 천공의 위험이 증가한다”고 경고했다.

그러면서 “아이가 장기간 지속되는 비특이적 위장 증상을 보이는 경우 이물질 섭취 가능성을 염두에 두고 방사선 영상 검토시 주의를 기울여야한다”고 조언했다.