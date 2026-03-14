여야 ‘가짜뉴스’ 공방 격화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 여야는 14일 이재명 대통령의 ‘조폭 연루설’을 제기했던 장영하 국민의힘 성남시 수정구 당협위원장이 대법원에서 유죄가 확정된 것을 놓고 맞붙였다.

더불어민주당은 이날 이 대통령이 엑스(X, 옛 트위터)에서 “아무 근거 없는 ‘이재명 조폭연루설’을 확인도 없이 무차별 확대 보도한 언론들이 이런 판결이 나왔는데도 사과는커녕 추후 정정보도 하나 없다”고 언급한 것과 관련해 언론 비판에 가세했다.

백승아 민주당 원내대변인은 논평에서 “이 대통령의 이른바 ‘조폭 연루설’을 확인도 하지 않은 채 무차별적으로 확대 보도했던 언론들이 정작 대법원 확정판결이 나온 지금까지도 사과는커녕 제대로 된 정정보도조차 하지 않고 있다”고 비판했다.

그러면서 “허위 의혹이 처음 제기됐을 때는 경쟁하듯 보도하더니 그 내용이 거짓으로 드러난 뒤 침묵으로 일관하는 모습은 언론의 책임을 스스로 저버리는 일”이라며 “당시 허위 의혹을 무책임하게 보도했던 언론은 국민 앞에 사과하고 사실을 바로잡길 바란다”고 했다.

국회 법제사법위원회 위원장인 추미애 민주당 의원도 페이스북을 통해 “거짓은 그렇게 떠들썩하게 퍼뜨리던 언론이 진실 앞에서는 한없이 조용하다”고 했다.

반면, 국민의힘은 가짜 뉴스가 문제라면 친여 방송인인 김어준씨에 대해서도 같은 잣대를 들이대야 한다면서 이른바 ‘공소취소 거래설’을 둘러싼 여권의 논란을 파고들었다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “사실 확인 없는 보도와 근거 없는 주장 확산은 분명 심각한 문제”라며 “그렇다면 민주당이 그토록 ‘가짜 뉴스’라고 주장하는 ‘이 대통령 사건 공소 취소 거래설’에 대해 대통령은 왜 아무 말이 없느냐”고 말했다.

이어 “대통령 사건의 공소 취소와 검찰 수사권 문제를 맞바꿨다는 주장은 헌정 질서를 뒤흔드는 중대 범죄 의혹이자, 사실이라면 대통령 탄핵까지 고려돼야 할 사안”이라며 “그런데 정작 당사자인 이 대통령은 침묵하고 있다”고 꼬집었다.

박 대변인은 또, “민주당의 태도는 더 이해하기 어렵다. 그동안 출연자가 한 말에 대해 유튜브 자체를 고발해 온 민주당이 이번에는 ‘공소 취소 거래설’을 제기한 출연자만 고발하고, 해당 방송의 진행자인 김어준 씨는 고발 대상에서 제외했다”며 “이 대통령의 논리대로라면 근거 없는 의혹에 맞장구를 치며 이를 확산시킨 김어준 방송이야말로 바로 그 ‘흉기 같은 언론’ 아니냐”고 반문했다.

그러면서 “공소취소 거래설이 정말 가짜 뉴스라면 특검을 통해 떳떳하게 밝히라”고 촉구했다.