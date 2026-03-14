[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 오는 26일 경산시민회관 대강당에서 ‘2026년 상반기 경산 아카데미’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 특강은 MK Creative 대표 김미경 강사를 초청해‘매일 더 나은 나를 만나는 법’을 주제로 진행될 예정이다.

관계와 소통·동기부여 등 다양한 분야에서 활발한 강연 활동을 이어오고 있는 대표적인 자기 계발 강연가인 김미경 강사는 정곡을 찌르는 통찰력 있는 메시지와 공감을 주는 강연으로 많은 이들의 호응을 얻고 있다.

특히 변화하는 시대 속에서 개인의 성장과 도전을 독려하며 현실적인 조언과 따뜻한 공감을 바탕으로 삶의 방향과 지속적인 성장을 제시하는 강연으로 널리 알려져 있다.

대표 저서는 ‘김미경의 딥마인드’, ‘마흔 수업’, ‘인생미답’ 등이 있다.

이번 상반기 경산 아카데미는 티켓링크를 통해 예매 할 수 있으며 전 좌석 무료로 신청 가능하다. 취소되거나 미수령 표가 있는 경우에 한해 당일 현장 접수로 대체할 예정이다.

기타 궁금한 사항은 경산시 평생학습과로 문의하면 된다.

경산시 관계자는 “경산아카데미는 다양한 분야의 명사들을 초청하여 수준 높은 평생학습 특강을 제공하는 프로그램”이라며 “매년 시민들의 꾸준한 관심과 참여를 이어오고 있다”고 말했다.