[헤럴드경제=김벼리 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중동전쟁 종전 중재안의 하나로 제안한 이란이 보유한 농축 우라늄을 러시아로 옮기는 방안을 도널드 트럼프 미국 대통령이 거부했다는 외신 보도가 나왔다.

13일(현지시간) 미국 정치전문매체 ‘악시오스’에 따르면 트럼프 대통령은 지난 9일 푸틴 대통령에게 전화를 걸어 약 1시간 통화하면서 중동 전쟁, 우크라이나 전쟁, 국제 유가 시장, 베네수엘라 상황 등을 논의했다.

트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 제안을 거부한 시점은 알려지지 않았다.

이란은 60% 농축 우라늄 450㎏을 보유하고 있다. 몇 주 안에 무기급 고순도로 추가 농축이 가능한 양으로, 원자폭탄 10여발도 만들 수 있다.

만약 이 농축우라늄이 러시아로 옮겨져 보관되거나 처리된다면 이론상 미국이나 이스라엘이 지상군을 투입하지 않고 이란에서 농축우라늄을 제거할 수 있게 된다.

러시아는 이런 제안을 과거 수년간에 걸쳐 해왔다. 지난해 5월과 올해 2월 미국과 이란이 핵 협상을 할 때도 이런 중재 제안을 내놨다.

러시아는 기존 핵무기 보유국이어서 농축우라늄을 안전하게 처리하거나 보관할 수 있는 기술적 능력을 보유하고 있으며, 2015년 이란 핵 합의에 따라 이란의 저농축 우라늄 1만1000㎏을 받은 이력도 있다.

다만 이란은 이번 전쟁 직전인 올해 2월 협상 당시 이런 방안을 거부했다. 대신 국제원자력기구(IAEA) 감시 아래 이란 내 자체 시설에서 농축우라늄의 농축도를 낮추는 방안을 주장했다.

미국과 이스라엘은 이번 전쟁에서 향후 지상군 특수부대를 이란에 투입해 농축우라늄을 확보하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 13일 기자회견에서 이란의 고농축 우라늄을 확보하기 위해 “다양한 옵션이 있다”며 그중 한 가지는 이란이 자발적으로 이를 포기하는 것이지만 협상에서는 이란이 그럴 용의가 없었다고 말했다.

트럼프 대통령은 폭스 뉴스 라디오 인터뷰에서 이란이 보유한 고농축 우라늄을 확보하는 것이 현재로서는 미국이 집중하고 있는 사안은 아니라면서 “다만 나중에 시기가 되면 그렇게 될 수도 있다”고 말했다.