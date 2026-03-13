뷰런테크놀로지, 강남 구룡지하차도서 실증 성공

라이다(LiDAR) 기술을 적용해 보다 정밀한 데이터 기반 교통관리체계가 구축된다.

뷰런테크놀로지(대표 김재광)가 라이다솔루션 ‘뷰투’를 서울 강남구 구룡지하차도에 설치해 성능을 검증했다. 라이다란 레이저 기반 원격 감지기술이다.

이 회사는 서울시설공단과 협력해 구룡지하차도에서 교통량·속도 등 소통정보를 수집했다. 또 정지차량·보행자침입·역주행 등 돌발상황 자동 검지성능을 현장에서 검증했다.

실제 지하차도 환경에서 V&V(검증·확신) 방식으로 이뤄졌다. 그 결과, 4개 차선 합산 교통량계수 정확도는 97.13%에 달했다. 차선별 정확도 역시 95~98% 수준으로 나타났다. 이는 라이다 기반 객체추적 기술이 터널이나 지하차도에서도 높은 수준의 정밀한 데이터를 제공할 수 있음을 수치로 입증한 것이다.

이번 실증은 구룡지하차도 왕복 4차로를 대상으로 교통량 및 속도를 정밀 계측해 이상상황을 실시간 감지하기 위해 추진됐다. 기존 영상검지기 중심의 교통관리 체계를 보완하려는 것이다. 악천후나 저조도에서도 안정적 인지가 가능한 라이다기술을 적용해 보다 정밀한 교통관리체계를 구축하게 된다.

뷰투는 라이다센서를 활용해 차량 객체를 정밀하게 인지·추적하고, 교통량과 속도정보를 실시간 수집한다. 동시에 정지차량, 보행자진입, 역주행 등 이상상황을 자동 감지해 즉시 경보를 보낸다.

서울시설공단 관계자는 “터널이나 지하차도는 돌발상황 발생 시 대형사고로 이어질 가능성이 높다. 라이다솔루션의 정확한 객체감지 능력을 확인했다”며 “장애 발생 시 신속한 기술지원 등 대응력 또한 긍정적으로 평가한다”고 했다.

김재광 뷰런 대표는 “공공인프라에서 라이다기술의 효용성을 정량적 수치로 입증했다. 공공기관이 요구하는 안전성, 운영효율성, 데이터 정밀도를 동시에 충족하는 솔루션으로 발전시키겠다”고 전했다.