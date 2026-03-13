[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 신보 ‘아리랑’의 메시지를 담은 애니메이션이 나왔다.

빅히트 뮤직은 13일 오전 방탄소년단 공식 사회관계망서비스(SNS)에 신보 ‘아리랑’(ARIRANG)의 메시지를 담은 애니메이션을 공개했다.

영상은 1896년 축음기 앞에 모인 일곱 청년을 비추면서 시작된다. 축음기의 태엽을 돌리자 한국을 대표하는 민요 ‘아리랑’ 가락이 흘러나온다다. 이후 거대한 배를 타고 태평양을 건넌 낯선 타국에서 노래를 녹음하고 현지 사람들에게 들려주는 모습까지 담아낸다.

이내 배경은 현대로 전환, 무대 위 방탄소년단이 모습을 드러낸다. 보라색 불빛이 일렁이는 콘서트장에서 관객들의 환호를 받으며 무대를 꾸미는 방탄소년단의 모습을 담은 애니메이션은 멤버들이 광화문 앞에 당당히 서있는 장면으로 마무리된다.

영상은 1896년 미국 워싱턴에서 최초로 ‘아리랑’이 녹음됐다는 기록에서 영감을 받았다. 빅히트 뮤직은 “‘아리랑’을 잘 모르는 분들에게 이 곡에 얽힌 이야기를 전하고 싶었다”며 “많은 사람들이 ‘아리랑’의 가사를 찾아보고 노래에 녹아있는 한국 고유의 감성에 공감할 수 있길 바란다”라는 제작 배경을 밝혔다.

방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 다섯 번째 정규앨범 ‘아리랑’을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았으며 ‘지금의 방탄소년단’을 담은 14곡이 수록된다. 발매 다음 날인 21일에는 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다.