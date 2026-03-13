[헤럴드경제=조용직 기자] 골프코스 토털 서비스 기업 골프존카운티(대표 서상현)가 지난해 말 모바일 플랫폼을 전면 리뉴얼한 뒤, 시범 운영을 통해 시스템 안정화를 거쳐 정식 서비스 운영을 시작한다고 13일 밝혔다.

라운드 당일 고객에게 필요한 정보를 제공하는 ‘라운G 메인’ 서비스를 중심으로 기능을 강화한 것이 핵심이다. 사용자는 라운드 당일 카트 번호, 락커 위치 등 라운드에 필요한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있으며, 대기 장소에 카트가 도착하면 카트 위치 안내 기능으로 보다 편리한 라운드를 지원한다.

또한 모바일 코스 가이드 서비스인 ‘라운G 야디지’와 연동해 골퍼의 위치를 기준으로 홀까지의 거리 정보를 실시간으로 제공하며, 코스 지도 데이터를 기반으로 라운드 중 현재 위치와 카트 위치가 함께 표시돼 보다 전략적인 플레이를 돕는다.

서상현 골프존카운티 대표는 “이번 모바일 앱 리뉴얼은 사용자 경험을 중심으로 서비스를 재구성해 라운드 당일 고객이 필요로 하는 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했다”라며, “앞으로도 디지털 서비스 강화를 통해 고객 편의성을 높이고, 더 편리하고 스마트한 라운드 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.