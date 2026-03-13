現 뱅크샐러드 디자인 총괄이사 18일 서강대 이냐시오관 소강당에서 박영선 前장관 주도한 청년 플랫폼 ‘생각의 창’이 후원하는 9번째 강연

인공지능(AI)이 일상을 빠르게 바꾸는 시대, 진로와 미래를 고민하는 청년들에게 실질적인 방향을 제시하는 특별강연이 열린다.

서강대학교 멘토링센터 ‘생각의 창’은 오는 3월 18일(화) 오후 6시 서강대 이냐시오관 소강당에서 ‘AI 대항해 시대의 나침반, AI 시대를 살아가는 법’을 주제로 특별강연을 개최한다.

연사로 나서는 홍성준 뱅크샐러드 디자인 총괄이사는 구글 디자인 책임자 출신으로 구글 어시스턴트 등 혁신적인 AI 서비스를 직접 설계한 인물이다. 이후 글로벌 크리에이티브 대행사 AKQA의 디자인 이사로서 애플, IBM, 엔비디아 등 세계적인 브랜드의 디자인 프로젝트를 이끌었으며, 현재는 마이데이터 전문기업인 뱅크샐러드의 디자인을 총괄하고 있다. AI와 디자인의 교차점에서 현장 경험을 쌓아온 드문 이력의 소유자다.

이번 강연을 후원하는 ‘생각의 창’은 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 2024년 설립을 주도한 청년 멘토링 플랫폼이다. 설립 이후 지금까지 8차례의 특별강연을 개최해 누적 3,000여 명의 청년이 수강했으며, 각계 전문가 94명의 자발적인 기부와 후원으로 운영된다는 점에서 주목받고 있다.

‘생각의 창’은 그동안 금융·기술·문화 등 다양한 분야 전문가를 연사로 초청해 왔으며, 이번 홍 이사 강연도 그 연장선상에 있다.

주요 기업 정책을 진두지휘하며 스타트업 생태계와 기술혁신을 이끌었던 박 전 장관의 네트워크와 안목이 강연 라인업에도 고스란히 녹아 있다는 평가를 받고 있다.

이번 강연은 AI가 빠르게 확산되는 환경 속에서 불안함을 느끼는 청년들에게 실질적인 나침반 역할을 제공하는 데 초점이 맞춰져 있다. 구체적으로는 AI 시대의 경쟁력이 무엇인지, 기술 변화의 흐름을 어떻게 개인의 기회로 전환할 수 있는지 등 현장 전문가의 시각에서 풀어낸 메시지가 담길 예정이다.

강연은 무료로 진행되며 서강대 재학생 및 관심 있는 청년 누구나 참여할 수 있다.