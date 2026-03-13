‘신촌문화발전소 청년예술 지원사업’ 대상자 공모...청년·예비 예술가에게 창작지원금·발표공간 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 청년예술가의 창작 활동과 작품 발표를 지원한다.

구는 ‘2026 신촌문화발전소 청년예술 지원사업’에 참여할 청년예술가 및 예비예술가를 이달 17일부터 26일 오후 6시까지 공개 모집한다.

이 사업은 청년예술가들이 새로운 예술적 시도를 통해 관객과 만날 수 있도록 ‘창작부터 발표까지 전 과정을 지원’하는 프로그램이다.

서대문구를 거점으로 하는 다양한 장르의 실험적 예술 프로젝트를 발굴하고 청년예술 활동의 지속 가능한 기반을 마련하기 위해 기획했다.

39세 이하 청년 예술인(개인 또는 단체)을 대상으로 하며 서대문구에서 거주·활동하거나 관내 대학 및 문화예술 현장과 연계된 예술가라면 누구나 응모할 수 있다.

모집은 ▲직업 예술인을 위한 ‘청년예술가 창작지원(A트랙)’ ▲대학생 및 동아리 기반 예술인을 위한 ‘예비예술가 활동지원(B트랙)’ 두 분야로 나뉘어 이뤄지며 전문가 심의를 통해 총 5인(단체) 내외를 선정할 예정이다.

이들에게는 추진 프로젝트 규모에 따라 청년예술가의 경우 최대 1000만 원, 예비예술가인 경우에는 최대 500만 원을 지원한다.

또한 신촌문화발전소(연세로2나길 57) 내 공연장, 전시 공간, 기자재, 네트워크 프로그램 등을 제공하고 홍보도 지원한다. 이곳에서 올해 8월부터 11월 사이에 각 프로젝트 발표가 이뤄진다.

이성헌 서대문구청장은 “이번 사업이 예술적 도전과 성장의 계기가 되길 기대하며 청년예술가들이 안정적으로 창작 활동을 이어가고 시민들과 예술로 소통할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

공모에 관한 자세한 내용은 신촌문화발전소 홈페이지 공지사항을 참고하거나 전화로 문의하면 된다.