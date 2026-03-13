김재근, 김임권도 준준결행 스페인 다비드, 사파타 강세

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘신성’ 김영원(하림)이 ‘튀르키예 강호’ 륏피 체네트(하이원리조트)를 제압하고 월드챔피언십 8강에 올랐다.

12일 제주특별자치도 제주시 한라체육관에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 왕중왕전 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십’ PBA 16강에서 김영원이 체네트를 세트스코어 3:1(15-12, 15-10, 6-15, 15-10)로 제압하고 8강 티켓을 따냈다.

지난 시즌 첫 월드챔피언십에서 강동궁(SK렌터카)에 막혀 16강에서 탈락했던 김영원은 이번 시즌에는 8강 진출에 성공했다.

김영원의 8강 상대는 ‘베트남 강호’ 응오딘나이(베트남)다. 응오는 16강에서 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카)를 세트스코어 3:0으로 제압하고 8강에 올랐다. 김영원과 응오의 통산 맞대결 전적은 김영원이 1전 1승으로 앞서 있다.

8강 진출자 면면에서 스페인세가 확연했다. 시즌 랭킹 1위 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)는 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스)를 세트스코어 3:0으로 잡아내고 8강에 올랐다. 산체스는 1세트 15-9(13이닝) 2세트 15-10(9이닝) 3세트 15-3(6이닝)으로 잡아냈다.

2차 투어(하나카드 챔피언십) 우승자 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)는 ‘일본 강자’ 모리 유스케(에스와이)를 세트스코어 3:0으로 제압했으며, ‘초대 PBA 월드챔피언십’ 우승자 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈)도 응우옌프엉린(베트남·SK렌터카)를 3:0으로 완파하고 8강 티켓을 거머쥐었다.

조건휘(SK렌터카)는 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드)를 상대로 풀세트 까지 가는 명승부 끝에 세트스코어 3:2로 승리해 8강 한 자리를 차지했으며, 김재근(크라운해태)과 김임권도 각각 김남수와 마민껌(베트남·NH농협카드)을 제치고 8강에 올랐다.

대회 7일차인 13일에는 최혜미(웰컴저축은행)-이우경(에스와이), 임정숙(크라운해태)-김세연(휴온스), 한지은(에스와이)-한슬기, 김가영(하나카드)-차유람(휴온스) 대진의 LPBA 8강이 먼저 열린다. 그 후 조건휘-다비드 마르티네스, 다비드 사파타-김임권, 오후 9시30분 김영원-응오, 산체스-김재근 PBA 8강전이 펼쳐진다.