1만218명에 서비스 1만5659건 제공 공인중개사가 ‘주거안심매니저’ 역할 이용자 86.6% “만족”…92.5% “지인에 추천” 서울시 “디지털 취약계층 위한 현장 홍보 강화”

[헤럴드경제=손인규 기자] 2022년 시작된 서울시의 ‘1인 가구 전월세 안심계약 도움서비스’가 시행 4년 만에 누적 이용자 1만명을 돌파했다. 해당 서비스는 이용자 86.6%가 ‘만족한다’고 응답하며 1인 가구의 주거 안전망으로 자리 잡았다.

15일 서울시에 따르면 1인 가구 전월세 안심계약 도움서비스는 부동산 정보에 취약한 1인 가구에게 전문성을 갖춘 주거안심 매니저가 주거지 탐색부터 주거정책 안내 등을 제공하고 집 보기 또는 계약 시 동행까지 해주는 서비스로 무료다.

2022년 7월 5개 자치구에서 시작된 1인 가구 전월세 안심계약 도움서비스는 2023년 25개 전 자치구로 확대됐으며, 지난해 말 기준 누적 인원 1만218명에게 총 1만5659건의 맞춤형 지원을 제공했다.

서비스의 주된 이용자는 20~30대 청년층(8725명·85%)이었으며 여성 비율 또한 72%로 처음 독립하는 청년과 안전한 주거지 탐색을 원하는 여성이 해당 서비스를 유용하게 이용하고 있음을 알 수 있었다.

주로 이용하는 서비스는 ‘계약 상담’이 59.8%로 가장 많았으며 ▷주거지 탐색지원(14.8%) ▷집보기 동행(14.6%) ▷정책안내(10.8%) 순으로 나타났다.

지난해 이용자를 대상으로 실시한 만족도 조사에 따르면 서비스 만족도는 86.6%였으며, 응답자의 92.5%가 ‘서비스를 지인에게 추천하겠다’고 답했다. 이 외에도 더 많은 사람이 이용할 수 있도록 서비스 이용 시간 확대, 사업 홍보가 필요하다는 의견도 있었다.

1인 가구 전월세 안심계약 도움서비스는 공인중개사 자격증을 보유한 주거안심매니저에 의해서 제공된다. 현재 25개 자치구에 86명의 주거안심매니저가 활동하고 있으며 이들은 단순상담을 넘어 전입 예정지의 시세 확인, 불법 건축물 여부, 계약 당일 현장 동행까지 전 과정을 지원하고 있다.

시는 올해 사회초년생은 물론 중장년, 어르신 등 디지털 취약계층을 위한 맞춤형 현장 홍보를 강화하고 온·오프라인의 다채널 활용 , 대학가 등 찾아가는 상담소 운영 등 홍보를 강화해 보다 많은 시민들이 해당 서비스를 활용할 수 있도록 할 계획이다.

1인 가구 전월세 안심계약 도움서비스는 1인 가구(독립 예정자 포함)에게 제공되며 서울시 1인 가구 포털이나 해당 자치구에 문의해서 사전 예약을 하면 된다.

윤종장 서울시 복지실장은 “앞으로도 전세사기 예방은 물론 서울에 거주하는 1인 가구 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 서비스를 더욱 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.