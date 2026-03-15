市 보유 구두수선대 등 홍보매체 총 5000여 면 활용…광고 지원 비영리단체·장애인기업 등 대상 공모 청년스타트업 우대…15곳 선정 예정

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 다음달 9일까지 시가 보유한 지하철, 가판대, 구두수선대 등 홍보매체 5000여면을 활용해 광고할 소상공인, 비영리단체 등을 공모한다고 15일 밝혔다.

시는 지역경제 활성화를 위해 2012년부터 소상공인, 비영리단체 등에 시가 보유한 홍보매체 등을 활용해 광고를 지원하고 있다. 지난해까지 520개 사업체에 22만7000여 면의 광고를 무료로 지원했다.

서울시 관할구역 안에 주소를 둔 비영리법인·단체나 소기업·소상공인(장애인기업·여성기업·협동조합·전통시장·사회적기업·공유기업 등)이면 신청 가능하다. 공모 대상은 시민들이 공감하고 홍보를 지원할 필요가 있는 기업 활동과 공익 증진에 기여하는 활동이다. 특히 청년창업 초기기업(청년스타트업)에는 선정 심의 시 가산점이 부여된다.

선정된 단체는 서울시로부터 인쇄·영상 홍보물 제작부터 게시·송출까지 홍보 진행 전반에 대한 지원을 받는다.

인쇄매체는 지하철 내부모서리·가로판매대·구두수선대 등 총 5000여 면이며, 영상매체는 서울시(본청사) 시민게시판, 지하철역 미디어보드, 시립시설 영상장비(DID) 등 총 100여대이다.

시는 다음달 중 홍보매체 시민개방 심의위원회의 심의를 거쳐 15개 내외의 단체를 최종 선정할 예정이다. 응모 절차 등 자세한 내용은 서울시 누리집 내 ‘고시공고’를 통해 확인할 수 있다.

강선미 서울시 홍보담당관은 “이번 공모는 홍보수단 부족과 비용 부담으로 홍보에 어려움을 겪는 소상공인과 비영리단체에 성장의 발판이 될 것”이라며 “공익증진에 기여하는 역량 있는 기업(단체)들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 말했다.·