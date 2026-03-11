[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 아쿠아리움이 오는 27일(금) 부터 6월 7일(일) 까지 데브시스터즈의 대표 IP ‘쿠키런’과 손잡고 봄 시즌 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’을 선보인다.

축제 기간 동안 아쿠아리움 전역이 쿠키런 캐릭터들로 가득 메워지며 색다른 테마 공간과 체험형 콘텐츠를 선보일 예정이다.

이번 시즌 축제는 한국 전래동화 속 용궁 콘셉트로 변신한 아쿠아리움에 용감한 쿠키, 밀키웨이맛 쿠키 등 쿠키런의 인기 캐릭터들이 찾아와 해양생물들로부터 단서를 얻어 전설의 보물을 찾는다는 스토리로 전개된다. 도심 속 바다와 쿠키런 세계관이 어우러진 특별한 스토리텔링과 공간 연출이다.

아쿠아리움에는 총 9개의 테마 연출 공간을 마련해 풍성한 볼거리를 제공한다. 대형 쿠키 조형물과 함께 사진을 남길 수 있는 웰컴존부터 수조별 각기 다른 테마의 스페셜 포토존과 체험존, 쿠키런 캐릭터 공연까지 깜찍한 쿠키들과 아쿠아리움의 신비로움이 결합되어 기존 전시형 아쿠아리움과는 차원이 다른 매력을 선사한다고 롯데월드측은 설명했다.

롯데월드 아쿠아리움에서만 만나볼 수 있는 한정판 굿즈는 아쿠아샵에서 단독 판매되며, 컬래버 테마를 반영한 식음 메뉴도 선보인다.

관람의 재미를 더하고 싶다면, 특전 스티커와 미션지가 포함된 ‘AR 스탬프 투어 패키지(유료)’를 이용해 보자. 미션지의 QR코드를 통해 전용 페이지에 접속한 뒤, 아쿠아리움 내 연출 공간을 돌아다니며 각 테마에 비치된 AR 마커를 인식하면, 스탬프가 적립되고 미니게임도 즐길 수 있다. 현장에 마련된 총 5개의 AR 마커를 모두 모으면, 쿠키런 포토카드 세트와 함께 ‘쿠키런: 킹덤’ 게임 내에서 사용 가능한 아쿠아리움 한정 데코 쿠폰을 준다.

이처럼 롯데월드 아쿠아리움은 고객에게 새로운 즐거움을 전하기 위해 외부 IP와의 협업을 확대하고, 관람객이 직접 참여하는 체험형 콘텐츠를 다각화하는 등 전시의 경계를 넘어서고 있다. 생물과 교감하고 자연과 공존의 의미를 되새기는 기존 가치에 더해, 이색적인 문화 체험이 가능한 공간으로 지속 진화해 나가고 있는 것이다.