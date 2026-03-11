[헤럴드경제=함영훈 기자] 알래스카항공은 국제선 노선 확장, 프리미엄 서비스 강화 및 글로벌 운영 역량 제고를 위해 항공업계 베테랑 3인을 각 지역 본부 총괄로 임명했다.

알래스카항공은 유수진 한국 지사장을 아시아 지역 본부 총괄로 선임했다. 부산에서 태어나고 자란 유수진 지역 총괄은 서울을 거점으로 한국과 일본을 포함한 아시아 전 노선을 관리하게 된다.

영국·유럽 지역 본부 총괄은 네덜란드 출신의 케이스 베르켈크(Cees Verkerk)가 맡는다. 또한 남태평양 지역 본부 총괄로는 호주 시드니 출신의 앤드류 스탠버리(Andrew Stanbury)가 임명됐다. 스탠버리 지역 총괄은 호주와 뉴질랜드를 비롯해 프랑스령 폴리네시아, 쿡 아일랜드 등 남태평양 전역을 관할하게 된다.

이번 신규 선임은 안전과 고객 중심 서비스, 운영 역량 기반의 차별화된 여행 경험 제공 및 네트워크 확장을 위한 전략의 일환이다. 알래스카항공과 하와이안항공은 합병 이후 하나의 그룹으로 협력을 강화하며 북미와 중남미, 아시아, 태평양 지역을 포함한 29개 국제 노선과 140여 개 목적지로 네트워크를 확대했다. 올 봄부터는 유럽 노선도 새롭게 추가될 예정이다.

유수진 알래스카항공 아시아 지역 본부 총괄은 “아시아의 핵심 시장인 한국과 일본을 모두 총괄하는 역할을 맡게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “특히 올해는 알래스카항공 한국 시장 공식 진출이라는 중요한 모멘텀을 맞는 해라는 점에서 더욱 의미가 크다”고 말했다. 이어 “그동안 항공업계와 글로벌 기업에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 알래스카항공의 아시아 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

또한 유수진 지역 총괄은 “하와이안항공과 함께해온 지난 10여 년의 경험을 바탕으로 아시아 전역에서 두 항공사의 시너지를 극대화하는 데 주력할 것”이라며 “고객 접점을 계속해서 확대하는 한편, 알래스카 에어 그룹이 선사하는 차별화된 서비스와 가치를 효과적으로 알리며 프리미엄 글로벌 항공사로 도약할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

새롭게 임명된 세 지역 본부 총괄 관련 보다 자세한 사항은 다음과 같다.

▶유수진 알래스카항공 아시아 지역 본부 총괄= 유수진 지역 총괄은 2016년부터 하와이안항공 한국 지사장으로 재직하며 한국 시장에서의 영업 및 마케팅 활동 전반을 담당해왔다. 항공은 물론 항공우주, 자동차, 방송 등 다양한 산업에서 35년 이상의 경력을 보유하고 있다.

이전에는 르노삼성자동차에서 아시아 태평양 시장 중국 지역 매니저로 근무하며 신차 개발 프로젝트와 신규 비즈니스 플랫폼 구축을 이끌었다. 또한 에어프랑스-KLM에서 마케팅·커뮤니케이션 매니저를 역임했으며, 삼성항공과 유로콥터에서는 조종사와 정비사를 위한 통역 업무를 수행했다. 이외에도 SBS의 인도 관련 다큐멘터리 제작에 통역사 겸 코디네이터로 참여한 바 있다.

유수진 지역 총괄은 서울 소재 엥도수에즈은행에서 외환 업무를 담당하며 커리어를 시작했으며, 연세대학교에서 영어영문학 학사 학위를 취득했다.

▶케이스 베르켈크 알래스카항공 영국·유럽 지역 본부 총괄= 케이스 베르켈크 지역 총괄은 지난 10년간 알래스카항공에서 근무하며 스테이션 운영 지원 총괄 및 공항 서비스 총괄을 역임했다.

신임 영국·유럽 지역 본부 총괄로서 베르켈크 지역 총괄은 알래스카항공의 영국 및 유럽 사업 전반을 관리하고 중장기 전략 수립 및 단기 실행을 책임진다. 또한 원활한 운영 개시를 위해 부서 간 협업을 조율하는 현지 협력 창구 역할을 수행하고 공항 및 파트너사, 정부 기관과의 관계 구축에도 주력할 계획이다.

알래스카항공 합류 이전에는 포인트 비(Point B)에서 경영 컨설턴트로 근무하며 보잉과 알래스카항공의 주요 프로젝트를 수행했다. 또, 글로벌 의료기기 기업 메드트로닉(Medtronic)에서 약 10년간 근무하며 미국과 유럽 시장을 아우르는 사업 포트폴리오를 관리했다.

▶앤드류 스탠버리 알래스카항공 남태평양 지역 본부 총괄= 앤드류 스탠버리 지역 총괄은 2019년 하와이안항공에 합류해 호주·뉴질랜드 지역 지사장으로 재직하며 양국의 영업 및 마케팅 활동 전반을 담당해왔다. 이후 2024년부터 2025년까지는 국제 및 북미 시장 영업 총괄을 맡았으며, 2025년 알래스카항공과의 합병 이후에는 남태평양 지역 지사장을 역임했다.

하와이안항공 합류 이전에는 피지항공에서 7년간 근무하며 글로벌 영업·마케팅 총괄을 맡았으며, 이 중 3년은 피지 나디를 거점으로 근무했다. 이 밖에도 에어 뉴질랜드에서 8년간 재직하며 뉴질랜드 지역 영업 관리와 호주 지역 마케팅·커뮤니케이션 매니저 등 다양한 관리직을 수행했다.

세 명의 지역 본부 총괄은 시애틀 알래스카항공 본사에 기반을 둔 브렛 캐틀린(Brett Catlin) 로열티, 파트너십 및 국제선 담당 부사장과 알렉스 저슨(Alex Judson) 파트너십 및 국제선 담당 전무의 지휘 아래 각 지역 사업을 이끌게 된다.

한편, 고객들은 알래스카항공 공식 홈페이지를 통해 글로벌 허브인 시애틀을 기점으로 유럽과 아시아를 잇는 항공편을 구매할 수 있다. 현재 인천(주 5회, 연중 운항)과 도쿄 나리타(매일, 연중 운항) 노선이 운항 중이며, 올 봄부터는 로마(매일, 내달 28일부터 하계 시즌 운항), 런던 히드로(매일, 오는 5월 21일부터 연중 운항), 레이캬비크(매일, 오는 5월 28일부터 하계 시즌 운항) 노선이 순차적으로 신규 취항할 예정이다.

호놀룰루에서는 하와이안항공이 일본, 호주, 뉴질랜드 및 남태평양 지역 노선을 지속 운항하고 있다. 이와 함께 고객 경험 향상을 위해 에어버스 A330 항공기의 전면적인 객실 리뉴얼에도 투자를 이어가고 있다.