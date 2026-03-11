[헤럴드경제=채상우 기자] 일본 정부가 중동 정세 악화에 따른 휘발윳값 상승에 비축유 단독 반출 가능성까지 언급하며 적극 대응에 나섰다.

11일 교도통신에 따르면 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 이날 중의원(하원) 예산위원회에서 정부 비축유 단독 반출과 관련해 “모든 가능성을 배제하지 않고 에너지의 안정적 공급을 위해 만전을 기하겠다”고 말했다.

비축유 반출은 국제에너지기구(IEA) 회원국들이 협력해 시행하는 것이 일반적이다. 하지만 일본 정부가 단독으로 실시할 경우 1978년 관련 제도가 만들어진 이후 첫 사례가 된다고 교도통신이 전했다.

아카자와 경제산업상은 전날 기자회견에서도 열흘 정도가 지나면 일본에 도착하는 유조선이 대폭 감소할 가능성이 있다고 전망했다.

중동에서 유조선이 출항하면 일본까지 약 20일이 걸린다. 미국과 이스라엘의 이란 공습은 2월 28일 시작됐다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 “원유 조달 지역 확대, 가격 안정 대책 검토 등 (정부가) 이미 움직이고 있다”며 휘발유·전기요금 관련 대책을 적절한 시기에 발표할 것이라고 밝혔다.

경제산업성이 이날 발표한 9일 시점 일반 휘발유 전국 평균 소매가는 L(리터)당 161.8엔(약 1503원)으로 전주와 비교해 3.3엔(약 31원) 올랐다.

일본에서 휘발유 가격이 160엔(약 1486원)을 넘은 것은 작년 12월 이후 3개월 만이다. 상승세는 4주째 이어졌다.

교도통신은 “미국과 이스라엘이 이란 공격을 단행한 이후 원유 시세가 급등하고 있다”며 “다음 주에도 휘발유 가격이 큰 폭으로 오를 것으로 전망된다”고 전했다.

휘발유 가격을 조사하는 일본 석유정보센터는 중동 정세 악화로 내주 휘발유 가격이 20엔(약 186원) 넘게 올라 L당 180엔(약 1672원)을 돌파할 가능성도 있다고 관측했다. 이 경우 휘발유 가격은 한 주 만에 10% 이상 급등하게 되는 셈이다.

다만 일본 휘발유 가격은 부과되는 세금이 적어 한국보다 다소 낮다.

일본 정부는 도로 정비 재원 확보를 위해 1974년부터 L당 25.1엔(약 233원)씩 부과해 온 휘발유세의 옛 잠정세율을 지난해 연말 폐지했다.

기존 보조금 등을 고려하면 실제 휘발유 소매가는 15엔(약 139원) 정도 낮아진 것으로 알려졌다.