중소·벤처기업 성장 생태계 강화

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 11일 코스닥 시장의 정보 비대칭을 완화하고 중소·벤처기업의 성장을 촉진하기 위해 코스닥 활성화 태스크포스(TF)를 가동한다고 밝혔다.

TF는 코스닥 상장사와 예비 기업공개(IPO) 회사를 대상으로 리서치 보고서 발간을 확대하고 국내외 기업설명회(IR) 지원을 연계해 투자자의 정보 접근성을 높임으로써 기업의 자금조달 기반을 넓히는 것을 목표로 한다.

기업은행은 오는 5월과 12월 코스닥 상장기업을 대상으로 IBK금융그룹 공동 IR 행사를 열어 투자자와 기업 간 소통 기회를 확대할 계획이다. 코스닥 상장사 중 기업은행과 거래 중인 1600여개 기업을 대상으로 투자유치, 기업홍보 등 애로사항을 조사해 시장 활성화를 위한 정책 보고서도 발간할 예정이다.

아울러 최근 코스닥 리서치센터를 개설한 IBK투자증권은 은행과 협력해 코스닥 상장기업 분석 보고서를 연내 350개까지 확대한다. 이는 국내 증권사 중 최대 규모 수준으로 투자정보가 상대적으로 부족한 코스닥 시장의 정보 격차 해소에 기여할 것으로 기대된다.

장민영 기업은행장은 “중소·벤처기업 중심의 건강한 투자 생태계를 조성하겠다”며 “앞으로도 정책금융기관으로서 코스닥 시장 활성화를 위한 다양한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.